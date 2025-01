El año legislativo lo trazó Weretilneck: 6 de cada 10 leyes en Río Negro son del Ejecutivo

“Río Negro crece cuando las ideas se debaten y los acuerdos se alcanzan con grandeza”. La frase corresponde al gobernador Alberto Weretilneck que difundió la foto institucional de los legisladores en la que destacó a cada parlamentario por su “aporte”. Pero los indicadores del primer año legislativo de esta gestión no reflejan una discusión de ideas plural porque en la agenda primaron los temas propuestos por el Ejecutivo, con escasa inserción de la oposición.

Los 46 legisladores rionegrinos tuvieron un inicio convulsionado con corrimientos y fraccionamiento de bloques. Sin embargo, para cuando comenzó la actividad el 1 de marzo pasado, con la primera sesión ordinaria en la que el gobernador ofreció su discurso de apertura de sesiones, los alineamientos estaban encaminados y JSRN se repartió la presidencia de todas las comisiones, excepto una que quedó en manos de la CC-ARI.

A lo largo del 2024 la Legislatura tuvo siete sesiones ordinarias (una de ellas fue la apertura únicamente con el discurso del gobernador), tres extraordinarias en diciembre y una especial con el informe in voce de la defensora del Pueblo.

En total se trataron 73 leyes y la hoja de ruta estuvo comandada por el Poder Ejecutivo porque un 64,38% de los proyectos (47) pertenecían a su autoría, a los que se deben sumar cuatro del bloque JSRN, especialmente impulsados por el titular de la bancada Facundo López y el legislador Lucas Pica.

Otros cinco proyectos de ley tratados fueron impulsados por el conjunto de los bloques legislativos o varios de ellos o surgieron de Labor Parlamentaria, que integran los presidentes de cada bancada. Y otras dos iniciativa fueron promovidas por el Superior Tribunal de Justicia.

Entre los bloques de la oposición solo se trataron en sesiones 15 proyectos de ley, que significaron el 20,5% del total de las iniciativas, distribuidas entre los bloques CC-ARI, con cinco proyectos (6,84%); la UCR con tres (4,1%); Vamos con Todos también con tres iniciativas (4,1%); PJ-NE con dos (2,73%) y PRO con dos proyectos (2,73%).

El bloque Primero Río Negro que se quedó con una única integrante no logró colar en los temarios de sesiones ningún proyecto de ley, lo mismo los libertarios, que siguen sin bloque constituido formalmente.

Esta situación de disparidad en la agenda legislativa fue marcada por bloques opositores que creen que no existe la apertura al debate que pregona el gobernador y el vicegobernador Pedro Pesatti, aunque en el oficialismo tienen una visión contraria y defienden esa posición.

Que traten solo proyectos de JSRN habla de que el discurso del gobernador de que son plurales es una farsa”. José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos.

“Hay apertura, lo que no hay es suicidio”

“Como oficialismo cumplimos los lineamientos que puso el gobernador, que pidió la agilización del estado y otro gran eje fue la cuestión del desarrollo económico, con el marco normativo para transformar a Río Negro en una provincia minera y exportadora del gas y petróleo de Vaca Muerta”, afirmó ante Diario RÍO NEGRO el presidente del bloque JSRN, Facundo López.

El dirigente, con amplia experiencia legislativa, refutó las críticas de la oposición al afirmar que “hay apertura” y acotó: “Lo que no hay es suicidio. Los temas razonables se los tratamos, los otros no, hay cuestiones que no dicen cómo se van a financiar y no votan el paquete fiscal, pero después quieren un Estado de bienestar al mejor estilo noruego”.

López remarcó que en esta composición JSRN es minoría con 19 bancas, lejos de las 28 que supo tener años atrás “y para llegar a los 24 votos debemos llegar a conseguir esos apoyos con cada ley”, afirmó.

Más enfático en el rol del gobernador fue Lucas Pica (JSRN) quien remarcó que se “acompañó el trazado y liderazgo que marcó Alberto, que se transformó en un forjador de oportunidades para Río Negro” y apuntó al kirchnerismo que “por una cuestión ideológica, romanticismo o mandatos nacionales siguen siendo oposición que no construye. Están del otro lado de la tranquera”.

Críticas del peronismo

En la vereda de enfrente está el legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos que cuestionó que las leyes “son solo las del oficialismo provincial” y apuntó que “un sector de la oposición tiene responsabilidad en esto porque iba a tener una composición y algunos son espaditas del oficialismo en el recinto”, afirmó ante la consulta de este diario y confesó que “tenía otras expectativas” para esta nueva gestión en el Parlamento.

Berros cuestionó que los proyectos de ley de la oposición “ni siquiera se tratan en comisiones”.

Ana Marks, legisladora del bloque PJ-Nuevo Encuentro, coincidió con la visión de su par peronista. “Es frustrante esta situación, solo comunicaciones y declaraciones se incluyen en las sesiones” señaló y recordó un escenario distinto en su experiencia en el Concejo Deliberante de Bariloche donde los proyectos se discutían y llegaban a sesión.

“Poca vocación de diálogo”

“Vemos una tendencia a desestimar las propuestas de la oposición en la Legislatura, que refleja poca vocación de diálogo desde el oficialismo”, opinó Juan Martin, titular de la bancada del PRO.

Martin recordó que en agosto el bloque le hizo llegar al gobernador su agenda legislativa con temas de relevancia y anheló que este año “sea distinto y que al menos se puedan debatir estos temas, que no son reclamos nuestros sino de todos los rionegrinos”.

El PRO consiguió meter en el temario la ley de esencialidad educativa, pero nunca se trató en segunda vuelta.

Hoy reafirmamos que Río Negro crece cuando las ideas se debaten y los acuerdos se alcanzan con grandeza”. Alberto Weretilneck en su posteo en X junto a la foto de los legisladores.

Una mirada “muy positiva”

Javier Acevedo, presidente del bloque CC-ARI, tiene una mirada “muy positiva” de la actividad de su bloque. “Nosotros tenemos una mirada crítica pero constructiva, apoyamos la mayoría de los proyectos del Ejecutivo a pesar de medidas antipáticas para la gente que está haciendo un gran esfuerzo por el contexto nacional”, afirmó.

Acevedo dijo que la oposición debe ser “responsable, que ayude, que diga donde están equivocados y plantear algunas reformas”.

Como los “feudos del norte”

Para Santiago Ibarrolaza, legislador de La Libertad Avanza hay “poco espíritu republicano” en el oficialismo que solo trata sus proyectos “o los de sus socios”. Opinó que en el ejercicio del primer año de gestión “todo está sintetizado a la voluntad y lo que quiere el gobernador y eso no es respetar la división de poderes”.

“Río Negro se parece a los feudos del norte que funcionan así, lo del consenso es un relato”, fustigó.

Pesatti, con el foco en las cuestiones en común

El vicegobernador Pedro Pesatti valoró el trabajo legislativo desarrollado en 2024. Es especial por la sanción de “leyes fundamentales”, la buena convivencia entre sus integrantes y la recepción y aceptación de iniciativas presentadas por los bloques opositores.

“Hace mucho tiempo que la Legislatura no tuvo un año como el que hemos pasado, donde tuvo que aprobar normas que son fundamentales desde el punto de vista de la economía provincial, desde una visión del crecimiento y del desarrollo de la provincia”.

En el raconto mencionó que “se han aprobado instrumentos muy importantes, vinculados a dos grandes temas que permiten pensar en un futuro concreto de crecimiento y desarrollo”. Por un lado “preparar a la provincia como la puerta de salida de la energía que se produce en la República Argentina” y por otro “lo vinculado a preparar a la provincia para recibir inversiones mineras”.

También señaló las leyes que “se aprobaron para acompañar a la pequeña y mediana empresa , el fondo de garantías, el régimen particular para los parques industriales”.

Destacó “el sesgo que tiene la provincia” porque “hay como un acuerdo tácito de focalizarnos más en las cuestiones en común que en las diferencias” y agregó que “es el gran desafío que tiene la Argentina, cómo salimos de la tremenda polarización que tiene el país, que ha ido creciendo al nivel de paroxismo, que es muy dañino”.

Pesatti subrayó que “en Río Negro tal vez no logramos escapar al cien por ciento, pero hay un sesgo que pone el acento en las afinidades y nos permitió tener un año tan importante”.

La agenda legislativa fue marcada por el oficialismo, pero el vicegobernador indicó que también “se trataron leyes que han tenido origen en los distintos bloques. Pero como sucede en todos los parlamentos del país y del mundo las leyes de fondo tienen origen en el poder administrador, que es el que tiene la iniciativa que hacen a las cuestiones más estratégicas, después el parlamento tiene que debatir sobre esas líneas de acción”.

“En Río Negro tenemos, por suerte, un funcionamiento a nivel parlamentario de mucho respeto, con los matices, con las excepciones que puede haber. Y eso no lo quiero perder de vista porque no se sale de los problemas sino podemos resolver lo más básico que es recuperar la capacidad de dialogar, de poder escuchar y comprende a quien tiene una idea distinta. Nosotros tratamos de garantizar esto, de nosotros podrán decir cualquier cosa menos que hemos inhabilitado el diálogo o que no respetamos”, señaló el presidente de la Legislatura en diálogo con Diario RÍO NEGRO, en el primer día hábil del 2025.

Los temas fuertes para unos y otros

El legislador Lucas Pica (JSRN) destacó tres “grandes hitos” del trabajo legislativo del 2024 con la modificación del Código Procesal Penal y los cambios en todos los códigos judiciales; la adhesión al RIGI y leyes complementarias vinculadas al desarrollo; y la Ficha Limpia.

Javier Acevedo (CC-ARI) puso en valor su ley de regularización de radares y espera que en 2025 se trate -entre otros proyectos- el uso de armas no letales.

José Luis Berros (Vamos con Todos) pone en la agenda la emergencia alimentaria y sanitaria, la periodicidad de mandatos en la Justicia, el boleto estudiantil y la gestión de género en el Consejo de la Magistratura.

Del peronismo, Ana Marks, fijó entre las prioridades los presupuestos mínimos para salud y las normas vinculadas a las tarifas eléctricas, incluyendo cambios en el ente de regulación.

Santiago Ibarrolaza (LLA) planteó que se trate la boleta única, las restricciones al uso del celular en las aulas y la Ficha Limpia para docentes.