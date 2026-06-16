El Deliberante avaló que el municipio de Roca tome un préstamo de $ 6.000 millones para obras en barrios

El Concejo de Roca aprobó la toma de un préstamo. (Foto archivo)

El Concejo Deliberante aprobó el permiso para que la intendenta de Roca, María Emilia Soria, pida un préstamo de hasta 6.000 millones de pesos para realizar obras de gas, agua, cloacas y electricidad en distintos barrios de la ciudad. La aprobación fue por unanimidad.

El préstamo se suscribirá con el Banco Provincia de Neuquén y tendrá un plazo de de amortización de 36 meses, con una tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina)+ 5%, que si se tienen en cuenta los valores de hoy sería de una 26,62% anual.

Como garantía se pondrá la coparticipación de impuestos que cobra el municipio a través de transferencias que realiza la provincia. Los fondos, según explicita el texto de la ordenanza, sólo podrán ser usados para obra pública.

Las obras y los montos que se harán en Roca

Las obras previstas que se realizarán con el préstamo son: para obras de agua en los barrios Procrear, Chacramonte y Carlos Soria Norte/Alta Barda se destinarán 750 millones de pesos.

Para extensión y completamiento de las cloacas en los barrios Nuevo, 1 de Septiembre y Fiske Menuco se destinarán 720 millones de pesos.

Para la extensión y completamiento de la red de gas de los barrios Nuevo, Unter/Francisco Campos y Aeroclub habrá fondos por 850 millones de pesos.

La parte más gruesa del presupuesto, 3.500 millones de pesos, lo comprenden las obras de extensión de redes de electrificación en loteos sociales de los barrios Nuevo, Chacramonte, Carlos Soria Norte, Alta Barda, Mar del Plata, Buenos Aires Chico, Cuatro Galpones/Bahía Blanca, Mosconi, El Petróleo, Quinta 25 Norte y Este.

En el plan de obras presentados también figura la construcción de un nuevo puente en la calle Cipolletti, por un valor de 350 millones de pesos.

El monto de este plan quedaría casi totalmente cubierto por el préstamo ya que suman 6.170 millones de pesos.