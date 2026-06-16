Auditoría del EPRE: inició el análisis de las tasas municipales en las facturas de energía de Río Negro

La auditoria alcanza a todos los municipios de la provincia. Gentileza Gobierno de Río Negro

La auditoría impulsada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para revisar las tasas municipales que se cobran a través de las facturas de luz entró en una nueva etapa. La iniciativa busca determinar qué conceptos cobra el municipio, bajo qué criterios se calculan y cuál es su incidencia en el monto final que pagan los usuarios en Río Negro.

Tras completar el relevamiento en toda la provincia, el organismo comenzó a analizar la información enviada por las comunas. «Ya contamos con la información sobre la situación de los municipios y la estamos analizando», confirmó a Diario RÍO NEGRO el presidente del EPRE, Juan Bautista Justo.

La revisión fue anunciada a fines de abril luego de que el ente detectara diferencias importantes entre localidades en los cargos municipales incorporados a las facturas. El objetivo es determinar qué conceptos se cobran, bajo qué normativa se aplican y cuál es su incidencia en el monto final que pagan los usuarios.

Auditoria tasas municipales: comenzó el análisis de información

Para avanzar con ese trabajo, el EPRE solicitó documentación a los municipios de Río Negro y recopiló información sobre tasas vinculadas al alumbrado público y otros conceptos que forman parte de las boletas del servicio eléctrico.

Según explicó Justo, el relevamiento ya concluyó y ahora comienza una etapa más técnica. «La información terminó de llegar hoy, con lo cual la estamos analizando para ver si se necesita ampliar algo», señaló.

La tarea incluye revisar la documentación remitida por cada comuna, comparar criterios de cobro y verificar si existen diferencias significativas que requieran correcciones o un análisis más profundo.

Los primeros resultados estarían en un mes

El titular del EPRE estimó que las primeras conclusiones de la auditoría podrían conocerse en el corto plazo, una vez finalizada la revisión de la documentación remitida por los municipios y se complete el análisis comparativo de los distintos esquemas de cobro.

La auditoría surgió luego de que el organismo detectara lo que definió como «fuertes distorsiones» entre municipios. Durante el anuncio de la medida, Justo había señalado que existían diferencias tanto en los conceptos cobrados como en la incidencia que esos cargos tenían sobre la boleta final.

El análisis también permitirá contar con una radiografía provincial sobre el peso de las tasas municipales en las facturas de luz.