Roca acelera los trabajos de pavimentación en el conector vial de calle Güemes

El Municipio de Roca continúa con la ejecución del conector vial sobre calle Manuel M. Güemes, en el tramo comprendido entre Jujuy y Mendoza. Se trata de un proyecto que apunta a mejorar la circulación y conectividad.

Según informaron oficialmente, se están completando tareas de cordón cuneta hasta la calle Norberto Blanes.

En paralelo, desarrollan la construcción de estacionamientos con adoquines sobre el lado norte de la calle Güemes, alcanzando el sector de calle Paraná. El mismo estará ubicado sobre el sector norte de la traza principal.

La obra contempla la ejecución de 13.100 m² de carpeta asfáltica, 1.120 metros de cordón cuneta y 400 metros de badenes.

Nuevo estacionamiento de adoquines. Foto: Municipalidad de Roca.

El proyecto también prevé la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de Formosa, Río Negro y Norberto Blanes. Según detalló el Municipio, estas estructuras permitirán mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos durante las lluvias intensas.

De forma complementaria, realizarán conexiones domiciliarias de agua y cloacas para lotes baldíos. Sumado a esto, instalarán cañerías destinadas a futuros sistemas de riego y alumbrado público, para así evitar nuevas intervenciones una vez terminada la obra.

Cómo continúa el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial

El proyecto en calle Güemes comenzó en marzo de este año y está enmarcado dentro del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, destinado a mejorar las principales arterias de la ciudad.

Las arterias contempladas incluyen los principales accesos a la ciudad desde la Ruta Nacional 22: Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Av. Roca, Mendoza, Jujuy y Vinter; y desde la Ruta Provincial 6: Av. Jorge Newvery. Además, abarca importantes conectores viales dentro de la ciudad como Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.

La obra completa de conectores viales cuenta con un presupuesto estimado de $2.472 millones y cuenta con un plazo previsto de 365 días corridos.

Luego de la pavimentación en calle Guemes, el Municipio proyecta continuar con la segunda obra de este Plan: la Pavimentación y Cordón Cuneta de calle Damas Patricias entre Estados Unidos y Bolivia, finalizando con «los trabajos que abandonó el Gobierno Nacional», expresaron.