El discurso de la diputada de Neuquén que citó a Wos durante el debate en el Congreso

Durante el tratamiento en el Congreso del proyecto de Modificaciones al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, la diputada de Neuquén del Frente de Todos, Tanya Bertoldi sostuvo que la norma contribuirá a que Argentino sea un país más justo y citó en su discurso a una de las canciones más populares del rapero y freestyler Wos.

«Esta ley lleva soluciones directas y concretas» a » más de 13 mil familias neuquinas y a millones de argentinos y argentinas», marcó la diputada nacional.

Y agregó: «Hay que reconocer el inmenso esfuerzo de miles de personas que todos los días tiene que caminar varias cuadras para llegar a una canilla de agua potable. El esfuerzo de quienes no tienen acceso a la red de cloacas y los camiones no entran para desagotar los pozos, de quiened tienen que convivir con el riesgo permanente de las conexiones eléctricas precarias. No hablemos tampoco se la accesibilidad al transporte y ni que hablar de si se necesita una ambulancia. Esta ley viene a reparar justamente esas desigualdades «, recalcó.

Bertoldi enfatizó que con la ley, «la Argentina es hoy un país un poquito más justo» y dijo que «va a ser el eslabón» para que más de 100 barrios de 17 localidades neuquinas «regularicen su situación dominial» y «poder mejorar la calidad de vida y las oportunidades».

Sobre el final de su alocución, la diputada manifestó que «este debate entierra definitivamente la teoría de la meritocracia, que más de uno acá lo lleva como ‘banderita’ de campaña y lo que es peor, de gestión».

En el cierre, la legisladora citó parte de la canción»Canguro», de Wos, un artista que dijo «respeto profundamente»:

«Y no me hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona», compartió en el recinto ese fragmento.

El discurso completo de Tanya Bertoldi