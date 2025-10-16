El embajador de Argentina firmó un «importante» acuerdo comercial con Estados Unidos

El embajador Alejandro Oxenford confirmó hoy que firmó un acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, al que calificó como «importante», e indicó que se comunicará pronto. Esto se dio tras la reunión entre Donald Trump y el presidente Javier Milei.

Según detallo el diplomático, aún no puede brindar detalles sobre el pacto porque firmó «un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del Gabinete y el presidente Trump participó activamente».

La expectativa por el anuncio crece, y los alcances del acuerdo generan gran interés debido al impacto que podría tener en la agenda bilateral, así como por sus potenciales efectos más amplios.

El embajador argentino, limitado en sus declaraciones, se limitó a decir: “Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”. Con esta afirmación, el diplomático confirmó que el proceso de acuerdo se encuentra avanzado y que tendrá un impacto directo en la relación económica y estratégica entre ambos países.

Javier Milei minimizó la advertencia de Donald Trump por las elecciones 2025: «El apoyo lo tenemos»

El presidente Javier Milei minimizó el impacto de las polémicas declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado la ayuda financiera al futuro político del país. Tras su «inédito e histórico» encuentro en la Casa Blanca, Milei aseguró que «no hay dudas de que mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos», buscando calmar los mercados que reaccionaron con desplome.

«Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina«, fue la frase de Trump que generó revuelo. La aclaración del mandatario argentino llega luego de que el líder republicano advirtiera que, si la oposición «de extrema izquierda» ganaba en las próximas elecciones intermedias, retiraría su apoyo.

Esta declaración inicial provocó que los bonos en dólares y las acciones locales cayeran bruscamente, hasta más del 8%. Milei atribuyó la confusión a una «interpretación muy maliciosa» del periodismo, y señaló que Trump luego lo aclaró en Truth Social, donde manifestó un «apoyo total y absoluto» a su persona.

El jefe de Estado ratificó su interpretación del mensaje de Trump: «Si él dice que me da un total apoyo, mi gestión es hasta el ’27». Milei incluso sugirió que el condicionamiento del presidente de los Estados Unidos sobre las elecciones intermedias del 26 de octubre es un «plus adicional», instando a los argentinos a «seguir con las ideas de la libertad».

En esa línea, lanzó una crítica velada a la oposición, afirmando que el apoyo de EE. UU. se mantendría solo si «el que viene atrás sigue defendiendo las ideas de la libertad. Si viene un comunista, no», haciendo una referencia al exgobernador Axel Kicillof.