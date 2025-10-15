Dólar en «situación extrema»: el presidente del BCRA habló de la volatilidad cambiaria y el swap con EE.UU.

En una conferencia de prensa en Washington, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, indicó que en las próximas semanas aguardan activar el swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos. Además, se refirió a la volatilidad cambiaria y afirmó que se trata de una «situación extrema».

«Básicamente, lo que observamos en Argentina tras las elecciones de 2019 es que, desde entonces, cada dos años el mercado presenta una enorme demanda de cobertura, algo que no guarda proporción con el tamaño del sistema financiero argentino y que estamos viviendo de nuevo en estos momentos«, contextualizó el titular del Banco Central.

En este sentido, reveló que la demanda de cobertura de los últimos tres meses equivale a «más de 40 puntos porcentuales del M2, una cantidad desproporcionada» y aseveró que esta presión «puso a prueba todas las herramientas del programa monetario».

«El único que puede proporcionar ese tipo de cobertura es el Gobierno, porque nadie más te venderá un seguro con este tipo de riesgo político. Se trata de una situación muy extrema y esperamos que se revierta después del 26 de octubre«, sentenció.

A su vez, señaló que «conceptualmente, se ha llegado a un acuerdo sobre el diseño» del swap con EE.UU. y añadió que aguardan que muy pronto podrán ejecutar «el acuerdo de libre mercado» que contendrá los términos establecidos.

En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó que incluso podría concretarse antes de las elecciones del 26 de octubre. “Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, detalló.

Las declaraciones se concretaron en el encuentro del Centro para América Latina Adrienne Arsht y el Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, al que también asistieron el secretario de Política Económica, José Luis Daza,y de Finanzas, Pablo Quirno.

Qué dijo el Gobierno sobre la condicionalidad electoral de Trump

“El presidente (Trump) quiso decir que va a apoyar nuestras políticas. Si hay un cambio de presidente por ejemplo en 2027 no puede imaginar al presidente Trump apoyando al comunismo en Argentina. Así que creo que eso es lo que quiso decir. Eso es algo que solíamos hablar mucho dentro de nuestro equipo, que probablemente para que Argentina se convierta en un país serio, pero en un país más normal necesitamos evitar ese tipo de volatilidad política”, amplió Luis Cauto.

En este sentido, con respecto a las elecciones venideras del 26 de octubre, detalló que el entorno de Javier Milei busca conseguir un tercio de la Cámara para poder bloquear los ataques de la oposición.

“No importa si ganamos por cinco puntos o perdemos por siete, eso es algo que podremos hacer”, resaltó.

Durante la reunión en la Casa Blanca, Trump elogió la administración de Javier Milei y sostuvo que le gustaría darle una oportunidad después de los avances que tuvo su programa: «El trabajo que ha hecho a lo largo de los últimos cuatro años es increíble y sería una pena perder ese progreso».

En este sentido, dijo que respalda al presidente argentino «porque su filosofía es correcta» y cree que tiene posibilidades de ganar las elecciones: «Si gana nos quedamos con él, y si no lo hace nos vamos».

«Nuestro apoyo está sujeto a quien gane las elecciones porque si un socialista -o en el caso de la ciudad de Nueva York, un comunista- gana, te sentís muy diferente a la hora de realizar una inversión», agregó.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acotó que estiman que al Gobierno les va a ir bien en las elecciones de medio término.

«El presidente Milei le ha dado a Argentina la oportunidad de poner fin a un declive de décadas bajo el peronismo, y esperamos que Argentina aproveche la oportunidad bajo su liderazgo», agregó después en sus redes sociales.

Luego de la cumbre, Trump volvió a declarar a través de su cuenta en Truth Social sobre el encuentro con Milei y aclaró a que se refería a las votaciones de este 26 de octubre.

«Gran encuentro tuvimos hoy con Javier Milei! El está haciendo las cosas bien por su país. Espero que la gente de Argentina entienda que buen trabajo está haciendo y lo apoye en las elecciones de medio término que se aproximan, así podemos continuar ayudándolo a que Argentina consiga explotar su increíble potencial. Javier Milei tiene mi completo apoyo -no les va a fallar-. HACER ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!», detalló.