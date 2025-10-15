Javier Milei minimizó la advertencia de Donald Trump por las elecciones 2025: «El apoyo lo tenemos»

El presidente Javier Milei minimizó el impacto de las polémicas declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado la ayuda financiera al futuro político del país. Tras su «inédito e histórico» encuentro en la Casa Blanca, Milei aseguró que «no hay dudas de que mientras yo sea presidente el apoyo lo tenemos», buscando calmar los mercados que reaccionaron con desplome.

La aclaración del mandatario argentino llega luego de que Trump advirtiera que si la oposición «de extrema izquierda» ganaba en las próximas elecciones intermedias, «no seremos generosos con Argentina».

Esta declaración inicial provocó que los bonos en dólares y las acciones locales cayeran bruscamente, hasta más del 8%. Milei atribuyó la confusión a una «interpretación muy maliciosa» del periodismo, y señaló que Trump luego lo aclaró en Truth Social, donde manifestó un «apoyo total y absoluto» a su persona.

El jefe de Estado ratificó su interpretación del mensaje de Trump: «Si él dice que me da un total apoyo, mi gestión es hasta el ’27», sentenció, refiriéndose a su mandato presidencial. Milei incluso sugirió que el condicionamiento de Trump sobre las elecciones intermedias del 26 de octubre es un «plus adicional», instando a los argentinos a «seguir con las ideas de la libertad».

En esa línea, lanzó una crítica velada a la oposición, afirmando que el apoyo de EE. UU. se mantendría solo si «el que viene atrás sigue defendiendo las ideas de la libertad. Si viene un comunista, no», haciendo una referencia al exgobernador Axel Kicillof.

El swap con Estados Unidos alcanzaría los 40.000 millones de dólares y lleva calma a los mercados

A pesar de la turbulencia generada por los dichos iniciales de Trump el martes, la tendencia en los mercados se revirtió este miércoles, tras los anuncios de la administración estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quien Milei le agradeció por el «gran trabajo para ayudar a superar este problema de liquidez», anunció que el salvataje de Washington para Argentina alcanzaría los 40.000 millones de dólares.

De esta inyección total, 20.000 millones se destinarán al swap y los restantes u$20.000 millones irán a privados. La información generó una reacción inmediata y positiva: los ADRs saltaron hasta 8%, la bolsa porteña subió un 1,5%, y el dólar se desinfló a $1.354,61, cotizando por debajo del cierre previo.

El presidente argentino aclaró que este acuerdo «no es un rescate», sino que busca reducir el pasivo del Banco Central. «El programa con EE. UU., el Tesoro toma deuda y cancela el pasivo con el BCRA. Es decirle a los argentinos ‘no te voy a estafar más con la inflación’», explicó Milei.

Por otro lado, criticó a la oposición por intentar desestabilizar la situación: «Habíamos tocado 550 puntos de riesgo país. La oposición empezó a romper todo».