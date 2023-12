El enojo de Pichetto: “No se puede gobernar contra el Congreso”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto llegó al Congreso para la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación y se mostró muy enojado por su decisión de no hablarle a los miembros del Poder Legislativo: “No se puede gobernar contra el Congreso, sino con él”.

Pichetto, que cargó duramente contra el periodismo, dijo que “el problema es la necesidad de mejorar la política, no de andar destruyéndola”, y añadió: “El peronismo tiene que contribuir a una construcción positiva de la Argentina”.

El enojo de Pichetto: la oposición enojada con Milei por no hablar en la Asamblea Legislativa

Diputados nacionales de la oposición también cuestionaron al presidente Javier Milei por no hablar ante el Congreso en la Asamblea Legislativa y lo consideraron un mal inicio.

«No es un buen síntoma, romper la posibilidad de hablar a la diversidad no está bien porque él necesita esta cantidad de votos. Hoy a la gente que le va a hablar (en la calle) es la gente que lo votó, en el Congreso es la gente que no lo votó pero tiene la posibilidad de escucharlo», evaluó el diputado Emilio Monzó.

En declaraciones a la prensa, consideró que no hablar ante la Asamblea Legislativa «es un desgaste gratuito» del presidente.

«Mi alerta, espero que no sea una corriente libertaria que trata de excluir todo tipo de intermediación, porque el Congreso es la intermediación más importante de la república. Ojo con el Congreso de la Nación», advirtió Monzó.

Por su parte, la diputada de la Unión Cívica Radical Karina Banfi expresó: «Me hubiera gustado que Milei hable a la Asamblea donde están la representados los que lo votaron y los que no lo votaron».

La vicepresidenta del bloque UCR expresó: «La verdad a mí me hubiese gustado que el Presidente pueda hablar a la Asamblea Legislativa teniendo en cuenta lo que dice la Constitución: que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Creo que la idea de hablarle a un grupo de fans y no hablarle a todos los sectores, aquellos que lo votaron y los que no lo votaron, en el marco del Congreso, es no comprender la estructura más profundamente democrática de nuestra Constitución».

Sobre la inminencia del envío de un paquete de leyes por parte del nuevo Ejecutivo, Banfi sostuvo: «El presidente Milei ha prometido cambios muy profundos que sin duda nosotros vamos a acompañar siempre que sea en la medida del diálogo, de la transparencia, de la rendición de cuentas, para que haya círculos virtuosos de todos los procesos que van a llevar adelante».

Con información de Noticias Argentinas