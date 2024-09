El futuro de Aerolíneas Argentinas: su presidente dijo que hay «interés» por comprarla en el exterior

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que buscan avanzar en la privatización de la empresa y que hay compañías internacionales interesadas. «Me llamaron y me lo dijeron», aseguró.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas dialogó con radio La Red y expresó: “El Gobierno tiene un posicionamiento clarísimo respecto a la privatización que no entró en la ley de Bases pero nosotros estamos trabajando y hemos tomado decisiones en este aspecto».

Por su parte el referente señaló que para ellos: «Lo importante es que tenemos que trabajar para dejar una compañía ordenada porque si no por más que la vayas a privatizar no vas a tener oferentes. Lo que tenemos que trabajar nosotros y por supuesto, camino a la privatización es en dejar a la compañía para que sea atractiva”,

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Además, Lombardo aseguró que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas. «Eso me consta a mi porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación”.

Por su parte, señaló que Aerolíneas Argentinas es una compañía interesante para quien pueda ir a comprarla, pero también lo es en el mercado argentino.

“En términos internacionales es extremadamente fuerte, el pasajero argentino viaja mucho. Argentina es muy atractiva turísticamente y el mercado doméstico es interesante para desarrollar muy fuertemente y para ganar plata efectivamente”, sostuvo.

En relación con el fracaso de la privatización de Aerolíneas de los 90′, Lombardo dijo: “Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia”.

Con información de Infobae