El gerenciamiento de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025 en Neuquén quedó en manos de los dueños de Canal 7

Como se preveía, el gerenciamiento de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2025 de Neuquén se adjudicó a Entertainmet World, una sociedad anónima vinculada al productor y empresario Marcelo Figoli, del mismo grupo de medios que controla Canal 7 de Neuquén, entre otros medios.

La concesión se produjo los últimos días de noviembre por única oferta en concepto de la producción general del predio ferial, desarrollo creativo, estrategia de comunicación, explotación y o comercialización de los espacios gastronómicos y del esponsoreo de la 12 edición de la FNC.

«Es la primera vez, porque se dio un salto de jerarquía, por el reconocimiento nacional e internacional que tiene la fiesta; a Neuquén vienen personas de Chile, de Uruguay…la productora será la responsable de los artistas y deberá dar cumplimiento a la licitación, la contratación de artistas depende ahora de la productora», dijo el intendente Mariano Gaido cuando se le consultó por la definición política de buscar un gerenciamiento externo.

Aclaró que «corre con el costo de los artistas, a riesgo» y luego especificó que serán aquellos que se presenten en el escenario principal, denominado el escenario Confluencia. En la isla 132 hay un segundo escenario, el Limay, donde se desarrollará el 4 y 5 de febrero, la fiesta de la Preconfluencia.

Parte del premio del certamen regional, previo a la Confluencia que será del 6 al 9 de febrero, será ser parte de las bandas sostén o soporte de los shows que contrató la productora Entertainment.

«Todos accederán de manera igualitaria a la información», dijo Gaido al ser consultado si C7 tendrá preferencial trato en la transmisión del mega evento de febrero. «Dimos la primicia de los artistas contratados por la productora, en los medios regionales», reforzó.

Las caraterísticas del contrato y obligaciones de la gerenciadora de la fiesta no trascendieron públicamente, sí que se financiará con las entradas preferenciales del escenario, según se estableció en el llamado licitatorio. «Ese es un poco el formato: se mantiene el escenario mayor, el escenario regional y se sumará otro, el del centro de Convenciones El Domuyo», dijo el intendente.

La jefa de gabinete y coordinadora de la FNC, María Pasqualini, enfatizó que los contratados serán los responsables de lidiar con la contratación de los diferentes shows. «Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no hay decretos de contratación de artistas este año, porque van a riesgo de acuerdo con las entradas que vendan: cubren o no los artistas y la producción»; destacó.

En el escenario Confluencia, ya están en venta las entradas preferenciales y el municipio tiene un cupo de unas 6.000 entradas para sortear entre los vecinos buenos contribuyentes.

Pasqualini recordó que en el escenario Limay, de total acceso gratuito como el resto del predio, donde estarán también unos 200 emprendedores del Neuquén Emprende. Agregó que ese escenario estará cercano al edificio de Recursos Hídricos «pero con una disposición diferente» a la del año pasado.

Aagregó que habrá «activación infantil» y «activación música electrónica» en el predio. En el escenario Limay, el de los artistas regionales, todos los días de la FNC, en la primera hora, se lucirán los shows y artistas con los espectáculos y música destinados al público infantil.

Las bandas nacionales únicamente se presentarán en el escenario Confluencia, que es el más grande y cuya licitación estará en tiempo de adjudicación esta semana. Los ganadores y ganadoras del concurso artístico de la pre Confluencia, irán al escenario mayor, es uno de los aspectos que contempla el certamen, recordó Pasqualini.

«Trabajamos a costo cero» dijo Pasqualini

El esponsoreo, además de las entradas preferenciales al escenario mayor, serán parte de las ganancias de la empresa contratada para el gerenciamiento de los shows de la fiesta nacional. «Una parte del esponsoreo es de ellos, pero la municipalidad tiene su esponsoreo, cuyo objetivo es pagar el escenario y la licitación, trabajamos a costo cero», dijo la jefa de Gabinete.

Los sobres de licitación del escenario mayor se abrieron el 7 de enero con 4 propuestas para el armado, sonido, iluminación y pantallas. En total, el presupuesto municipal para las tablas de la Confluencia se fijó en 1.175 millones de pesos. «Trabajamos a costo cero, incorporamos la licitación pública para que se haga la contratación de artistas, ellos van a riesgo», insistió Pasqualini.

Las invitaciones y la adjudicación

La resolución por la cual se adjudicó el gerenciamiento de los shows de la Confluencia a Entertainment SA fue por única oferta, aunque aclaró que fue «técnicamente posible» y conveniente para los intereses fiscales municipales.

En los argumentos legales se agregó que si la oferta única recibida cumplimenta los requisitos exigidos por el procedimiento de licitación «nada obsta que la misma sea puesta en consideración y evaluada a los fines de reconocer su conveniencia a los intereses» de la administración, pudiendo rechazar o aceptar.

Se aclaró que se dio publicidad en medios regionales y nacionales del llamado a la licitación y además se invitó a 6 empresas del rubro en la región, como Martirena Lisandro Gabriel, Five Pro Events SA, Marson Sebastián Alejandro, Proveer Services SCap, Laumar SRL y Producciones Integrales.

Luego la comisión especial de preadjudicación resolvió la contratación de E.W.SA.