El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mueve las piezas del gabinete y opina del PRO: “No debe perder su vocación de poder”

Ignacio “Nacho” Torres, el gobernador de Chubut, pegará el primer volantazo en su gabinete. Será durante este fin de semana cuando anuncie un enroque que llevará a su ministro de Gobierno, Andrés Meiszner al estratégico ministerio de Economía. Será para darle más volumen político a su equipo conformado hoy por dirigentes de todas las líneas políticas de Chubut. Llega tan lejos con sus puertas abiertas que hasta un referente de La Libertad Avanza se hizo cargo, hace unos días, de la principal caja provincial: El Instituto de Asistencia de Social, popularmente conocido como Lotería.

Al desembarco de Meiszner, le seguirán otros cambios que no le aportarán demasiado volumen al gabinete. Tal vez no haga falta: Torres sabe todo lo que ocurre a su alrededor, se encuentre o no en la provincia. Puntilloso y obsesivo todo pasa por sus decisiones por más pequeñas que estas sean.

Torres llegó a la gobernación apenas con 35 años, terminando con dos décadas de dominio peronista en la provincia. No es poco para quien antes de las elecciones del 2023 había caído en la trampa del adelantamiento de los comicios pergeñado por los líderes del PJ.

Los cambios son los primeros en siete meses de gobierno. Y serán los que dominarán la agenda del gobernador esta semana, más allá de su participación en la firma del Pacto de Mayo, el pasado 9 de julio en Tucumán.

En lo netamente político y en conversación con Diario RÍO NEGRO, Torres desechó la posibilidad de presidir el PRO en la provincia. “No me interesa, bastante tengo con la gobernación como para sumar un problema más”, dijo.

Y agregó: “Tampoco me preocupa la situación del PRO a nivel nacional. Creo que son procesos. Pero pienso que una fusión con el gobierno le hará perder su propia identidad. El partido no debe perder la vocación de poder. Y tampoco caer en las ambiciones personales de algún dirigente”.

Sobre su participación en la firma del Pacto de Mayo, siendo quien encabezó la rebelión de los gobernadores patagónicos en su momento sobre todo por el reclamo del Impuesto a las Ganancias, Torres justificó su decisión: “Debemos mirar hacia adelante, no sirve tener una mirada revanchista o añorar las vocaciones setentistas que tan mal le hicieron al país. Yo soy hijo de la democracia, nací en democracia. Y por eso creo en la capacidad de diálogo de la dirigencia. Me preocupa el antifaz ideológico que aún tiene puesto alguna dirigencia. Sólo sirve para agrandar diferencias. No es bueno”.

Este fin de semana, el gobernador de Chubut volverá a demostrar que en su gobierno hay lugar para todos. Vengan de donde vengan. Pero todos deberán saber que el poder está en sus manos. Tanto en la luz como en las sombras. Al menos eso es lo que dejó percibir en estos primeros siete meses de gobierno.

Ignacio Torres en la vereda de enfrente de Patricia Bullrich

“Nunca voy a estar con este gobierno. Si (Patricia) Bullrich está, queda claro que me pongo en la vereda de enfrente”, dijo el gobernador en cuanto a su posicionamiento a nivel nacional dentro del PRO, del cual es el máximo referente en Chubut.

Quedó claro que en este sinuoso camino por el que transita el partido a nivel nacional, Torres se anotó del lado de Mauricio Macri. Y hay un dato que no pasó inadvertido: el gobernador de Chubut compartió el vuelo privado que llevó a Macri a la cuna de la Independencia el 9 de julio pasado.

No es difícil imaginar que, en esa hora y media de vuelo, hayan tocado el tema con el expresidente: “Algo hablamos”, respondió con una sonrisa a la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Tanto Bullrich como Larreta viajaron la noche que Torres ganó las elecciones en julio del año pasado. Los simpatizantes del ahora gobernador celebraron al grito de “Bullrich presidenta”, cuando aún los dirigentes nacionales no habían ido a internas.

Inteligente, Torres salió del apuro. Levantó la mano de los dos y le dijo a la multitud: “Eso no, ellos lo van a dirimir como corresponde”. No le hicieron mucho caso y siguieron con gritos a favor de la ahora ministra de Seguridad.