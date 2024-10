El gobernador Quintela logró apoyo neuquino para ser el presidente del Partido Justicialista

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consiguió el apoyo del Partido Justicialista de Neuquén en su intención de persidir la organización política a nivel nacional después de la renuncia de Alberto Fernández.

El riojano centralizó un encuentro que se desarrolló en la sede del PJ en la ciudad de Neuquén secundado por el presidente del Justicialismo neuquino, Darío Martínez, y de la senadora nacional Silvia Sapag. Estuvieron ausente el senador Oscar Parrilli y la diputada provincial Lorena Parrilli.

Neuquén es la 12° provincia que recorre en su campaña para presidir el PJ y por la tarde tenía previsto un encuentro protocolar con el gobernador Rolando Figueroa y más tarde viajará a Roca para reunirse con la intendenta María Emilia Soria. No estaba previsto un encuentro con el titular del PJ de Río Negro, Sergio Hernández, quien manifestó su apoyo a que sea la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la que asuma ese rol.

Quintela fue consultado sobre la opinión de CFK en cuanto a que no era conveniente que un gobernador en funciones asuma la presidencia del partido porque podía poner en colisión la gestión en sí y el papel político opositor como partido. «Yo no tengo ninguna relación con Nación, hasta me han hecho un juicio porque como buenos peronistas congelamos los costos de los servicios y Cammesa me reclama 5.000 millones de pesos cuando Edenor y Edesur le deben 500.000 millones y no pasa nada», dijo.

Le quitó dramatismo a la elección de la conducción nacional del PJ al indicar que «el peronismo va a resolver su problema».

En la presentación estuvieron los legisladores nacionales por La Rioja: Hilda Aguirre, Ricardo Herrera, Fernando Rejal y Florencia López, como así también la diputada nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

«Esta es la provincia número 12 que recorremos y hemos conversado con muchos compañeros de todos los sectores de todos los sectores políticos y vimos un renacimiento, una esperanza, una expectativa diferente, una reconstrucción del peronismo desde el interior hacia el centro de la República Argentina conociendo la opinión y escuchando a los compañeros y las compañeras de cada una de las provincias, de cada uno de los sectores», respondió a solicitarle una evaluación de su campaña.

Uno de los apoyos más relevantes que tuvo, hasta ahora, es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.