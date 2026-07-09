Aniversario de Choele: Provincia resalta inversión en infraestructura, salud, educación y servicios

«En el marco del aniversario de Choele Choel, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el desarrollo de la localidad a través de una fuerte inversión en infraestructura, salud, educación y servicios, con obras y acciones que mejoran la calidad de vida de las familias y fortalecen el crecimiento de la comunidad».

Así lo hizo saber el Ejecutivo provincial rionegrino, quien sostiene que «las obras de infraestructura tienen un lugar central en el desarrollo de Choele Choel».

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, participará hoy del aniversario de Choele Choel.

.Con una inversión superior a $75 millones, el Gobierno Provincial realizó la ampliación de la red de gas en los barrios Maldonado y Tupac Amaru, una obra que incluyó el tendido de aproximadamente 1.850 metros de cañerías y la ejecución de 28 conexiones domiciliarias completas, generando la posibilidad de acceso al servicio para más familias, afirmaron a «Río Negro».

En materia habitacional, 13 familias recibirán las escrituras de sus viviendas a través del IPPV, consolidando la seguridad jurídica sobre sus hogares y brindando la posibilidad de disponer plenamente de ese patrimonio, expresaron.

Asimismo, «la Provincia avanza en un nuevo paso para fortalecer la atención primaria de la salud con la firma del acta compromiso para la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Las Bardas, una obra que demandará una inversión de $310 millones. El nuevo edificio contará con consultorios, enfermería, administración, sala de espera, oficinas, depósitos, veredas, rampas de accesibilidad, cercado perimetral, equipamiento urbano y forestación, acercando más servicios de salud a las familias del sector», difundieron.

El gobernador de la provincia junto al intendente Diego Ramello, quienes hoy se volverán a reunir en los actos centrales del aniversario de Choele.

En materia educativa, «la Provincia garantiza diariamente el acompañamiento a miles de estudiantes mediante los programas alimentarios escolares. Actualmente, más de 3.200 alumnos y alumnas reciben desayuno o merienda, mientras que 930 acceden al servicio de almuerzo y 150 cuentan con refrigerio reforzado. Además, 262 estudiantes utilizan el servicio de transporte escolar, asegurando el acceso a la educación en igualdad de oportunidades», informaron a este diario.

Educación y salud, en la agenda de inversiones

A estas políticas se suma una inversión en infraestructura escolar. La Escuela Especial Nº 8 avanza con la renovación integral de los talleres, mediante trabajos que incluyeron el recambio completo de las instalaciones de gas y electricidad, mejoras edilicias, pintura interior y exterior, incorporación de nuevos calefactores, equipamiento de cocina, termotanque y una nueva mesada, además de reparaciones en sectores externos. «Estas mejoras fortalecen los espacios destinados a la formación laboral y la inclusión educativa».

También destaca el gobierno provincial rionegriono «el trabajo realizado por estudiantes del CET Nº 13, quienes, en el marco de sus Prácticas Profesionalizantes, construyeron una nueva garita para el transporte público que será instalada en el barrio Villa Unión. La iniciativa se suma a la garita inaugurada el año pasado frente al Banco Nación y refleja el vínculo entre la educación técnica y las necesidades de la comunidad. Asimismo, los alumnos desarrollan tareas de mejora en instalaciones eléctricas y lumínicas en instituciones como el Club Villa Unión y la Asociación de Canotaje La Pobrecita».

En el ámbito sanitario, el Hospital de Choele Choel continúa fortaleciendo su capacidad de atención con la incorporación de cuatro nuevos vehículos, entre ellos una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y dos utilitarios destinados al hospital y al CAPS de Darwin. También se incorporó un lavarropas industrial y un moderno equipo de videolaparoscopía que permite realizar cirugías de alta complejidad con tecnología de última generación.

«El fortalecimiento del sistema de salud también incluyó la incorporación de nuevos profesionales, entre ellos un cirujano, una ginecóloga, un pediatra y un especialista en diagnóstico por imágenes, reforzando las prestaciones de tomografía, mamografía y ecografía. Además, la entrega de 62 computadoras permitirá avanzar en la consolidación de la Historia Clínica Informatizada, mejorando la atención y la gestión hospitalaria», sostuvieron desde el Ejecutivo provincial a «Río Negro».

«En un nuevo aniversario de Choele Choel, el Gobierno de Río Negro ratifica su decisión de continuar acompañando el crecimiento de la ciudad con obras concretas, inversiones estratégicas y políticas públicas que fortalecen la educación, la salud, la infraestructura y la calidad de vida de toda la comunidad», concluyeron.