A qué hora juega Francia ante Marruecos por los cuartos del Mundial 2026, posibles formaciones y dónde verlo en vivo

La Copa del Mundo entra en su etapa de definición absoluta y el margen de error quedó en el pasado. Este jueves 9 de julio, el Mundial 2026 abre la apasionante llave de los cuartos de final con un choque de alto voltaje político y futbolístico: Francia y Marruecos paralizarán el planeta desde el Gillette Stadium de Boston.

El encuentro tiene aroma a revancha inmediata. El último antecedente en el mata-mata mundialista todavía está fresco: en las semifinales de Qatar 2022, Les Bleus apagaron el sueño africano al imponerse por 2-0. Ahora, con planteles renovados y el boleto a las semifinales en juego, el formato de la FIFA es implacable: si hay paridad en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos; de persistir el empate, la historia se definirá por penales.

Cómo llegan los candidatos al cruce en Estados Unidos

Francia pisa firme y camina con andar de campeón. El combinado dirigido por Didier Deschamps dominó su zona inicial con autoridad ante Senegal, Noruega e Irak. En las instancias previas de eliminación directa, sacó a relucir su enorme jerarquía individual: despachó 3-0 a Suecia en los 16avos de final y viene de sacar de carrera a Paraguay con un ajustado pero merecido 1-0 en octavos, consolidando a su defensa como un auténtico muro.

Por su parte, Marruecos volvió a romper los pronósticos de la mano de su conductor estratégico Mohamed Ouahbi. Tras dejar en el camino a Canadá en la fase previa, los Leones del Atlas apuestan a la velocidad de sus transiciones y al orden táctico para derribar al gigante europeo y meterse otra vez entre los cuatro mejores del planeta.

Las formaciones confirmadas de Francia y Marruecos

El partido contará con arbitraje argentino, ya que el encargado de impartir justicia será Facundo Tello. Los técnicos ponen toda la carne al asador:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé . DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; . Didier Deschamps. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Agenda del partido: horario y cómo verlo en vivo en Argentina

Para los fanáticos que siguen el pulso de la Copa del Mundo minuto a minuto, las opciones de pantalla en el país están centralizadas para las plataformas digitales y la televisión satelital: