El Gobierno espera la final y define si habrá asueto para recibir a la Selección Argentina

El Gobierno nacional no descarta otorgar un asueto el lunes para acompañar el regreso de la Selección Argentina de fútbol al país. En caso de un triunfo, la decisión se comunicará poco después de que termine el encuentro.

Final del mundo: ¿Hay asueto el lunes?

Mientras tanto, la política no pierde la oportunidad de sumar otro perfil cuestionable y ahora desató una sórdida puja por la organización del regreso al país de la selección.

El presidente, Javier Milei, encontró su lugar para diferenciarse. Repitió en las últimas horas que dejará la Casa Rosada vacía de representación política, para que, en caso de que lo deseen, el plantel y el cuerpo técnico tengan un contacto desde el mítico balcón con los fanáticos que quieran recibirlos en la Plaza de Mayo. Será una ausencia con presencia.

Ahora la disputa se da en el campo de la seguridad, teniendo presente lo que sucedió al regreso de Qatar en 2022.

Desde la AFA aún no se dieron detalles de cómo será la vuelta a Argentina, en principio prevista para el lunes después del mediodía en un vuelo chárter.

El resultado será determinante. Un triunfo activaría un vuelo completo a Buenos Aires, pero en caso de una derrota, tal vez los planes cambien.

En ambos escenarios, las fuerzas de seguridad esperan una movilización popular que deberán atender.

Desde el Gobierno nacional informaron que este mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede del Ministerio.

El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El dato es que no fue invitada en forma oficial a ese diálogo la provincia de Buenos Aires. Si bien se indicó que “hay conversaciones”, la principal fuerza de seguridad que debería actuar en el operativo –el vuelo aterriza en Ezeiza– no participó de estas conversaciones.

La decisión marca una clara decisión política de intentar minimizar la participación del gobierno de Axel Kicillof en el operativo. No obstante, tarde o temprano, deberá haber una coordinación entre todas las fuerzas para llevar adelante un plan que abarcará una amplia porción del territorio del AMBA.

La decisión final de cómo será el arribo a Buenos Aires y las posteriores actividades está en manos de la AFA y del plantel, pero la sospecha es que la alternativa de ir a la Casa Rosada es la menos probable.

Corresponsalía Buenos Aires