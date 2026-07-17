Se confirmó qué camiseta utilizará la Selección Argentina en la final del Mundial
La FIFA confirmó cuál será la indumentaria de cada equipo en la definición del título el próximo domingo en Nueva York. Los detalles.
El próximo domingo a las 16:00 se disputará la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La definición del título será en el MetLife de Nueva York en un partido lleno de emociones, donde la Albiceleste buscará el bicampeonato.
A dos días de este duelo, la FIFA confirmó cómo será la indumentaria de la Selección Argentina. El equipo de Scaloni utilizará la camiseta albiceleste, pantalones blancos y medias blancas. El actual campeón del mundo tendrá su vestimenta clásica en la gran final, al igual que en Qatar 2022, donde derrotó a Francia y obtuvo la tercera estrella.
Esta elección le trae buenos recuerdos a Argentina, ya que ambas veces que utilizó la camiseta azul en una final del Mundo no pudo quedarse con el título: 0-1 ante Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014.
Durante este Mundial, Argentina jugó tres partidos sin esta combinación: ante Austria (medias azules), Jordania e Inglaterra (camiseta alternativa en ambos encuentros).
Además, Dibu Martínez vestirá completamente de verde. El arquero de la Albiceleste tendrá el mismo color que en la final de Qatar 2022 y en las finales de Copa América en 2021 y 2024.
Por otro lado, España también jugará la final con su camiseta titular: roja, con mangas azules y detalles amarillos. Los pantalones y medias serán azules. El arquero Unai Simón estará de azul claro.
Este viernes, la Selección Argentina realizará su primer entrenamiento en Nueva York y será el último a puertas abiertas. Al terminar la práctica, hablará en conferencia de prensa Lionel Scaloni con el Dibu Martínez.
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