Se confirmó qué camiseta utilizará la Selección Argentina en la final del Mundial

Argentina usó la azul en la heroica victoria ante Inglaterra, pero cambiará para la final.

El próximo domingo a las 16:00 se disputará la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La definición del título será en el MetLife de Nueva York en un partido lleno de emociones, donde la Albiceleste buscará el bicampeonato.

A dos días de este duelo, la FIFA confirmó cómo será la indumentaria de la Selección Argentina. El equipo de Scaloni utilizará la camiseta albiceleste, pantalones blancos y medias blancas. El actual campeón del mundo tendrá su vestimenta clásica en la gran final, al igual que en Qatar 2022, donde derrotó a Francia y obtuvo la tercera estrella.

Esta elección le trae buenos recuerdos a Argentina, ya que ambas veces que utilizó la camiseta azul en una final del Mundo no pudo quedarse con el título: 0-1 ante Alemania en Italia 1990 y Brasil 2014.

Durante este Mundial, Argentina jugó tres partidos sin esta combinación: ante Austria (medias azules), Jordania e Inglaterra (camiseta alternativa en ambos encuentros).

Además, Dibu Martínez vestirá completamente de verde. El arquero de la Albiceleste tendrá el mismo color que en la final de Qatar 2022 y en las finales de Copa América en 2021 y 2024.

Argentina utilizará la misma vestimenta que en la final de Qatar 2022.

Por otro lado, España también jugará la final con su camiseta titular: roja, con mangas azules y detalles amarillos. Los pantalones y medias serán azules. El arquero Unai Simón estará de azul claro.

Este viernes, la Selección Argentina realizará su primer entrenamiento en Nueva York y será el último a puertas abiertas. Al terminar la práctica, hablará en conferencia de prensa Lionel Scaloni con el Dibu Martínez.