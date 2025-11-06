El hotel Termas de Copahue tiene nuevo concesionario y comienza su renovación con inversión millonaria

El emblemático hotel Termas de Copahue tiene nuevo concesionario. La firma Rodríguez Fuentes Patricia Lourdes se hará cargo de la gestión y conservación del complejo durante los próximos 15 años, con la promesa de renovar y potenciar uno de los destinos termales más importantes de la región.

El hotel Termas, el de mayor capacidad de alojamiento de la villa termal, cuenta con 81 habitaciones y 152 plazas, distribuidas en 12.417 metros cuadrados, de los cuales 3.098 metros cuadrados son cubiertos.

El complejo ofrece amplios espacios comunes y diversos servicios, consolidándose como una infraestructura clave para fortalecer la oferta turística y termal de la región.

A la Licitación Pública N° 1/2025 se presentaron cinco oferentes. Tras el análisis técnico, legal y económico de las propuestas, la Comisión Asesora eligió la oferta de Rodríguez Fuentes Patricia Lourdes, que destacó por superar en 10,1% la propuesta económica de los demás competidores y presentar la mayor inversión inicial. La firma invertirá 300 millones de pesos en equipamiento y mejoras esenciales para el funcionamiento del hotel.

El proceso de licitación del hotel Termas de Copahue despertó un gran interés

Inicialmente, se presentaron cinco empresas, aunque una quedó fuera por incumplimientos en la documentación. Entre los cuatro oferentes que avanzaron estaban Patricia Rodríguez Fuentes de Zapala, Guillermo Pessino Rodríguez, también de Zapala, Ramiro Villanueva de Santa Cruz y Javier D’Abramo de Centenario.

El acto de apertura de sobres se realizó en la Casa de Gobierno de Neuquén, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, los ministros Gustavo Fernández Capiet, Rubén Etcheverry y Guillermo Koenig, y el intendente local, Oscar Mansegosa.

Una de las empresas participantes, MA D’Abramo, ya había competido en la licitación del cerro Chapelco, mientras que la empresa Green Meadows SRL fue automáticamente descartada por falta de firmas en la documentación requerida.

El hotel Termas de Copahue y el modelo Chapelco

Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EProTeN), había dicho en contacto con Diario RÍO NEGRO que para la nueva concesión se estableció un canon mínimo del 6% del valor actualizado de las habitaciones, el mismo modelo que se implementó para el caso de Chapelco.

«Venimos a reparar esta situación. Lo que hoy el ente recibe son 50.000 pesos por mes. Sí, le escuchaste bien, 50.000 pesos por mes», declaró el funcionario en julio pasado.

Para participar de este llamado, se había fijado como requisito obligatorio una visita previa al inmueble, la cual debía coordinarse con EProTeN. Todas las firmas que ofertaron cumplieron con este punto.