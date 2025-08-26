Se conocieron las empresas interesadas en concesionar el hotel Copahue: una ya compitió por Chapelco

Este lunes se conocieron las empresas interesadas en concesionar el hotel Termas de Copahue, levantado sobre el complejo termal que le da nombre y es año a año visitado por decenas de visitantes en la cordillera del noroeste de Neuquén.

El acto de apertura de sobres se realizó ayer en Casa de Gobierno, en un acto del que participaron el gobernador Rolando Figueroa; el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; el de Planificación, Rubén Etcheverry; y el de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, además de otras autoridades, como el intendente local Oscar Mansegosa.

De acuerdo a la información oficial, fueron las cinco las firmas que se presentaron al llamado a licitación público, pero solo cuatro las que siguen en carrera luego que una de ellas quedara afuera de la compulsa por incumplimientos «insalvables».

Cuáles son las empresas que ofertaron por la concesión del hotel Termas de Copahue

Así, los interesados que ingresaron al próximo paso del proceso, basado en la evaluación de sus ofertas económicas y otros requerimientos técnicos, son la actual concesionaria Patricia Rodríguez Fuentes de Zapala, Guillermo Pessino Rodríguez también de Zapala, Ramiro Villanueva de Santa Cruz y Javier D’Abramo de Centenario.

Esta última oferta fue enviada en nombre de la firma MA D’abramo, una de las compañías que antes del invierno participó de la licitación del cerro Chapelco de San Martín de los Andes, cuya concesión recayó finalmente en el grupo Trappa.

Green Meadows SRL, representada por Juan Pablo Fernández, fue la empresa que quedó afuera. Según se explicó en el acta a la que accedió este diario, fue «automáticamente rechazada» por falta de firmas en «toda la documentación» requerida.

La concesión en cuestión, explicó el Gobierno al lanzar la convocatoria, es por 15 años, con la opción de prorrogarla por otros cinco. Es para el establecimiento ubicado sobre las termas de Copahue, al pie del volcán de la misma denominación, que cuenta con 152 plazas distribuidas en 81 habitaciones.

Su superficie total es de 12.417 metros cuadrados, de los cuales unos 3.000 corresponden a la parte edificada.

El pliego incluye la explotación de servicios de alojamiento, gastronomía, confitería, snack bar y áreas operativas como salón comedor, vestuarios, baños públicos, cocina, sala de máquinas y conserjería.

El hotel Termas de Copahue y el modelo Chapelco

Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EProTeN), había dicho en contacto con Diario RÍO NEGRO que para la nueva concesión se estableció un canon mínimo del 6% del valor actualizado de las habitaciones, el mismo modelo que se implementó para el caso de Chapelco.

“Venimos a reparar esta situación. Lo que hoy el ente recibe son 50.000 pesos por mes. Sí, le escuchaste bien, 50.000 pesos por mes”, declaró el funcionario en julio pasado.

Para participar de este llamado, se había fijado como requisito obligatorio una visita previa al inmueble, la cual debía coordinarse con EProTeN. Todas las firmas que ofertaron cumplieron con este punto.