El intendente de Allen afirmó que quieren «derrocarlo» y reveló que Weretilneck no le responde

El intendente de Allen, Marcelo Román, aseguró que su gestión es víctima de “persecuciones políticas y mediáticas” y reveló que el gobernador Alberto Weretilneck no le responde los mensajes.



La gestión del intendente de La Libertad Avanza vive momentos complicados, en medio de allanamientos judiciales, renuncias y protestas de trabajadores municipales por despidos.



A comienzos de la semana pasada el municipio que dirige Román fue allanado en un procedimiento encabezado por la fiscal María Celeste Benatti. El Ministerio Público Fiscal investiga una denuncia realizada por el Tribunal de Cuentas local contra el jefe comunal y el empresa local de medios Sebastián Ocampo. A Román lo acusan de peculado por la supuesta entrega de un celular a Ocampo, que no tiene cargo en el municipio pero se señala que durante meses tomó decisiones en el municipio. Por esto último se lo denunció por “usurpación de cargo público”.



Más allá del celular lo que también está en etapa de investigación es si hubo pago de honorarios al empresario Ocampo mediante publicidad a su radio, y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.



El viernes fue uno de los días más álgidos en la gestión de Román, con protestas de tres gremios (Soyem, UPCN y ATE) por despidos de trabajadores municipales. Los sindicatos aseguran que fueron 40 los despedidos, pero el intendente afirman que son 20.

Dos renuncias en la semana en Allen



Ese mismo viernes el titular del Tribunal de Cuentas, Matías Piergentili, que llegó junto a Román al municipio por el radicalismo y luego se distanció del intendente cuando el jefe comunal se pasó a la LLA de Lorena Villaverde, presentó su renuncia.

El miércoles, por su parte, se había ido el jefe de Gabinete, Benjamín Marín.



El sábado, en una cuenta de Facebook personal, Román dijo que el jueves “31/07 fue el día más doloroso y triste de mi vida. Muchas personas y familiares lo padecieron”.



“En nuestra gestión hemos sido asediados por persecuciones políticas y mediáticas de quienes, refugiados en confiterías, despachos y bloques partidarios, jamás se dignaron a caminar por los barrios y escuchar a nuestros vecinos, ejerciendo sus funciones solo con el objetivo de obstaculizar la gestión”.

Afirmó que por su forma de gobernar abierta a los vecinos “me di cuenta que a la aristocracia política allense siempre le incomodó”.



“Camino sin deber nada a nadie pero también con la tranquilidad de ser transparente y honesto ante Dios, mi familia y el pueblo de Allen”, remarcó el intendente.



Y habló sobre cómo está su relación con Weretilneck: “Lamentablemente nuestro Gobernador (a quien respeto y Oro a Dios para que le vaya bien en su gestión) no ha contestado mi mensaje”, señaló. Y agrego: “Le guste o no soy el Intendente elegido democráticamente por una ciudad de más de 40.000 habitantes, independientemente del color partidario o pensamiento ideológico (soy optimista y aguardo que se digne a ayudar a todos los allenses y no a Marcelo Román)”.

“Parece que molesta que haya efectuado reclamos a provincia (Poder ejecutivo y legisladores) siempre en pos de los intereses de Allen”. Marcelo Román, intendente de Allen sobre la falta de relación con la Provincia.



En otro tramo de su mensaje pareció querer mostrar las causas que la relación con el gobierno provincial esté cortada al decir que “parece que molesta que haya efectuado reclamos a provincia (Poder ejecutivo y legisladores) siempre en pos de los intereses de Allen”.



“Pese a los ataques políticos y mediáticos que desean “derrocarnos” ilegítimamente, vamos a seguir firmes en esta tempestad”, concluyó con tono épico.