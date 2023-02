El mapita es del MPN: la justicia saldó la pelea y Rolando Figueroa no podrá usarlo

La jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, zanjó hoy la pelea por la utilización del mapa de Neuquén y le dio la razón al Movimiento Popular Neuquino: la silueta de la provincia le pertenece para su uso exclusivo y no podrá ser utilizada por Comunidad, la agrupación que lleva como candidato a gobernador a Rolando Figueroa.

El fallo va en dirección contraria a lo que había dictaminado la fiscal Mariana Soledad Querejeta, quien había advertido que ambos logos eran diferenciables «a golpe de vista» por diferir en su tipografía, por tener uno siglas (MPN) y el otro el nombre del partido y/o el neologismo «Neuquinizate».

«Entiendo que un elemento descriptivo del espacio territorial de una provincia, no es susceptible de ser utilizado de forma excluyente por una sola y única fuerza política», fue su planteo.

Comunidad había presentado para su eventual aprobación 35 propuestas gráficas de símbolos, de las cuales 33 tenían el mapa de Neuquén y solo dos la figura de una flecha. Estos últimos fueron los que autorizó Pandolfi en su resolución.

Escisión del MPN

El análisis que hizo la jueza Pandolfi en su resolución puso el foco en el artículo 16 in fine de la ley 23.298 (ley orgánica de los partidos políticos) respecto de lo que pasa cuando ocurre una escisión en una agrupación política.

El texto indica que, «dado el caso de una escisión partidaria, el grupo desprendido carece de derecho a emplear total o parcialmente el nombre originario del partido o agregarle aditamentos». Algo similar plantea el artículo 38 respecto de los símbolos.

Pandolfi citó notas periodísticas en las que se indica que Rolando Figueroa se sigue definiendo del MPN, advierte que aún es diputado nacional por ese partido y hace ver que cuatro de los cinco integrantes del Consejo Partidario de Comunidad eran afiliados hasta el 2022, al igual que cinco de los 15 integrantes del Congreso.

Por ello evaluó que «el partido fue fundado y está dirigido, entre otros, por un grupo de afiliados del Movimiento Popular Neuquino que decidieron abandonar la agrupación por motivos que no es necesario dilucidar, siendo uno de sus principales dirigentes políticos (aunque no autoridad) todavía diputado nacional en ejercicio electo por aquel partido».

Los logos que aprobó la jueza Carolina Pandolfi, sin mapita.

Solo Neuquinizate

Fue por ajustar su decisión a ese supuesto que Pandolfi no se metió de lleno en la comparación entre símbolos que había hecho la fiscal Querejeta en su dictamen.

«El uso de ese contorno morfológico del territorio de la provincia de Neuquén («mapa»), en 33 de los 35 símbolos propuestos por la agrupación, configura entonces a mi juicio un uso parcial del registrado por el partido Movimiento Popular Neuquino del cual se habría escindido un grupo que formó el partido Comunidad, que está vedado por el art. 16 in fine de la ley 23.298″, afirmó la jueza.

«Aunque se acepte que median diferencias razonables que permiten diferenciar los logos propuestos por el partido Comunidad de los registrados por el MPN, en el caso ello no es suficiente, pues en tanto grupo escindido de éste, aquél no puede emplear ni siquiera parcialmente el símbolo del partido originario, para evitar que eso conduzca a confusión al electorado», evaluó. «Entiendo que pretende hacerlo al

incorporar en sus símbolos el mismo contorno del mapa provincial que caracteriza al utilizado por el MPN, lo que no será avalado», zanjó.

El fallo de Pandolfi solo dejó en pie dos de los 35 símbolos propuestos, los que se integran por una flecha de color verde y azul con la palabra en cursiva «Neuquinizate».

«Ni las flechas ni el negologismo propuesto integran en modo alguno el símbolo registrado por el MPN», planteó.

Gutiérrez: «La Justicia nos dio la razón»

El gobernador y presidente del MPN, Omar Gutiérrez, se pronunció hoy sobre la pelea del «mapita», a minutos de conocerse la resolución judicial. «La justicia federal le dijo NO a la utilización de los símbolos del Movimiento Popular Neuquino, impidiendo la maniobra de engaño y el intento de confundir al electorado. La Justicia le dijo SI a una competencia electoral transparente, leal y de buena fe», publicó en un mensaje por Twitter.

Agregó: «La justicia nos dio la razón. El intento por llevarse nuestros símbolos, nuestra historia y nuestra identidad no prosperó. Vamos a seguir defendiendo Neuquén».

El partido Comunidad tiene posibilidad de apelar, pero aún no confirmó si lo hará. Necesita concluir sus trámites de personería política definitiva para poder presentarse en las elecciones del 16 de abril.