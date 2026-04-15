Weretilneck le respondió a Fullone: «Sería bueno que el senador ayude a los abuelos de Río Negro que están sin cobertura del PAMI»

El gobernador Alberto Weretilneck rechazó las críticas del senador libertario Enzo Fullone, quien había cuestionado al mandatario de Río Negro, al que acusó de no hacer un recorte del gasto estatal, consonancia con las medidas del gobierno nacional.

Fullone también planteó que “no se han impulsado medidas para aliviar la carga impositiva sobre comerciantes, emprendedores y empresarios”.

En una entrevista con RN Radio, el mandatario provincial deslizó: «Me parece que (que Fullone) tiene ganas de pelear y no encuentra motivo. Entonces encontró una causa en algo que le habrán contado, porque yo jamás dije que me negaba a un pacto fiscal». remarcó el gobernador. En este sentido agregó: «Yo dije que no había condiciones políticas para que se dé», aclaró.

«No sé qué escuchó»

Y Weretilneck agregó: «No sé qué escuchó el senador. De hecho hemos bajado impuestos. Solamente en enero 900 millones de pesos dejaron de pagar los rionegro en impuestos de Ingreso Brutos en las facturas de luz y electricidad«.

«Sería bueno que el senador Fullone ayude a los abuelos de Río Negro que están sin cobertura del PAMI«, remató el mandatario, en alusión a los problemas que tienen los jubilados de todo el país en cuanto a la cobertura de medicamentos y atención, un tema que escaló en las últimas semanas en la provincia, y que depende de la Administración nacional del organismo.

El gobernador evitó definiciones sobre si buscará la reelección

Alberto Weretilneck esquivó una definición sobre si será candidato a la reelección como gobernador de Río Negro en las próximas elecciones generales de 2027.

El mandatario tampoco adelantó las posibles fechas del cronograma provincial de comicios y planteó que por ley la provincia tiene «entre marzo y octubre para realizar las elecciones».