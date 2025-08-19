El Parlamento Patagónico, olvidado: no sesiona hace más de un año y en Neuquén analizan autoconvocarse

A más de un año de su última sesión, el Parlamento Patagónico se encuentra hoy virtualmente paralizado, con su presidencia vacante y varias legislaturas de la región insistiendo para que vuelva a funcionar, entre ellas, la de Neuquén.

El organismo fue conformado en 1991 y está integrado por diputados provinciales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Ideado con la finalidad de abordar los grandes temas regionales y representar un foro de debate para la política local, el parlamento enfrenta en la actualidad un escenario de parálisis.

El Parlamento Patagónico ante «una acefalía total»

Sin sesiones desde mayo de 2024, cuando se convocó a un encuentro en la provincia de Santa Cruz que combinó presencialidad y virtualidad, la comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur de la Legislatura neuquina presentó la semana pasada una nota exigiendo su reactivación.

«Estamos ante una acefalía total, con inoperancia y falta de trabajo«, enfatizó ante Diario RÍO NEGRO la diputada Lorena Parrilli, secretaria de la comisión y una de las firmantes del documento.

La legisladora recordó que la entidad se encuentra acéfala desde el año pasado, tras la renuncia de la santacruceña Iris Rasgido, quien era su titular. Aunque tendría que haber asumido su segunda, esto, hasta el momento, no se concretó.

«Lo que estamos pidiendo es que Santa Cruz, que quedó en la presidencia, convoque a sesionar y entregue la conducción a la provincia que corresponda», añadió Parrilli. Explicó que, generalmente, el parlamento sesionaba cada «tres meses», con un periodo legislativo similar al de los cuerpos provinciales: desde 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.

Dijo que, de no designarse nuevas autoridades en breve, una de las posibilidades es «autoconvocarnos», opción para la cual se necesitan al menos un tercio de los integrantes y la representación mínima de tres provincias.

De punta de lanza de los gobernadores a organismo paralizado

La situación contrasta especialmente con lo que ocurrió, por ejemplo, durante el 2023. En ese periodo, el cuerpo sesionó hasta 5 veces, realizando encuentros que se repartieron entre Santa Cruz y Buenos Aires.

A principios del año pasado, el parlamento había ganado protagonismo en la política regional en medio del enfrentamiento entre los gobernadores patagónicos y el gobierno de Javier Milei, en ese entonces, por el recorte de fondos a las provincias y la política oficial en materia de hidrocarburos.

Incluso, el mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, llegó a invitar al presidente para que participara de la sesión parlamentaria de marzo de 2024 en Puerto Madryn, ciudad en la que finalmente solo se reunieron los gobernadores, sin la asistencia del organismo legislativo.

Hoy me reuní con el Ministro del Interior @GAFrancosOk para abordar las necesidades de la Patagonia.



Los gobernadores pedimos diálogo y respeto al Gobierno Nacional. Reafirmamos nuestra voluntad de trabajar para encontrar soluciones que impulsen el desarrollo de nuestra región y… pic.twitter.com/H5MHeTTMWi — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 28, 2024

Parlamento Patagónico: qué aprobó en su última sesión

El parlamento no tiene poder efectivo para crear leyes, pero sí comunicaciones y resoluciones vinculadas a la posición de la región respecto a asuntos centrales de su agenda económica, política y social, desde el funcionamiento del sector energético hasta la relación con Nación.

En la sesión de mayo del año pasado, los legisladores expresaron su «enérgico repudio» a la decisión «unilateral» del Reino Unido de extender el control de las zonas marítimas de las Islas Malvinas.

También ratificaron «la proclamación realizada por los seis (6) Gobernadores Patagónicos, en el marco del encuentro de Provincias Unidas de Sur‘, realizado el día 7 de marzo del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn provincia del Chubut».

Declararon además su «enorme preocupación» por el ajuste del Poder Ejecutivo Nacional a la política educativa, en especial a las universidades, y expresaron «el más enérgico repudio ante los despidos y cesantías» en organismos nacionales con presencia en la Patagonia.

Parrilli, en contacto con este medio, dijo que la región «tiene hoy muchos temas para discutir», como la pérdida de los beneficios por zona patagónica y el freno a la obra pública en rutas «que nos afecta puntualmente al ser una zona con distancias tan grandes».

Antes de Neuquén, ya habían emitido notas similares Tierra del Fuego y La Pampa, provincia que reclama una nueva sesión y podría asumir la presidencia del parlamento.

Según la información oficial, cada legislatura provincial debe designar un máximo de 12 titulares y tres suplentes, siempre respetando su composición política para asegurar «el pluralismo» de la cámara interprovincial. Además, los parlamentos de cara jurisdicción pueden participar con un máximo de siete legisladores en las sesiones.