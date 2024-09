El paro de Unter sorprendió al Gobierno, que reafirma el carácter «esencial» de la educación

El oficialismo de Río Negro sorprendido por el paro docente frente a la posibilidad del tratamiento el próximo jueves del proyecto que declara a la educación como “servicio esencial” y establece que deben cumplirse guardias en las escuelas cuando se realicen medidas de fuerza.



“Después no quieren que se declare a la educación como un servicio esencial y convocan a un paro frente al debate en comisión y una ley en expectativa”, declaró este martes el presidente de la bancada de JSRN, Facundo López.

Ni confirmó ni negó su tratamiento para la sesión del jueves, aludiendo que hoy tendrá su debate en el Plenario de Comisiones. El lunes, la Comisión de Educación dio dictamen -por mayoría- y avaló la continuidad del trámite legislativo, que seguirá este martes y si también se aprueba, la inclusión en el orden del día para la sesión se determinará este miércoles en Labor Parlamentaria.

El proyecto, de autoría del PRO, sigue el lineamiento planteado por el gobierno nacional, determina que la educación es un servicio esencial y, por eso, debe garantizar “guardias mínimas del 30% de su planta docente y no docente” si se cumpliera paros, y la cobertura deberá llegar al 50% de los trabajadores si la medida de fuerza se extiende por más de dos días.

Este martes, Unter realizó una conferencia de prensa en la puerta de la Legislatura, ratificando el paro y movilización a Viedma en ocasión de la reunión parlamentaria del jueves. Acompañaron Nancy Ailigo de la CTA y Pablo Barreno de Sitrajur.

La titular de Unter, Silvana Inostroza consideró que el proyecto integra un “discurso absolutamente demagógico y se equivocan si creen que convencerán a la sociedad con escuelas transformadas en guarderías. Las escuelas tienen que funcionar con aulas que tengan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ese camino se logra con más presupuesto, con escuelas en condiciones y sin perseguir ni amedrentar a los trabajadores”.

Críticas de Juntos Somos Río Negro a la Unter

López mostró sorpresa y desagrado con la medida de fuerza de la Unter. El proyecto corresponde al presidente del bloque del PRO, Juan Martin, aunque JSRN lo apoyó en la comisión de Educación.

El titular de la bancada de JSRN remarcó que “existió una discusión en una comisión y hay paro activo. Entonces que no haya más Legislatura. Deberían esperar si se sanciona. Igual, en un sistema republicano, las mayorías se construyen”.

Aún así, López avanzó en un análisis personal y entendió que “los hospitalarios hacen paros, y cubren guardias, en la Justicia hacen paro, y tienen guardias. ¿Y cuál es el problema entonces de los docentes? Son seres excepcionales frente el resto de los gremios”.

Consultado si bastaba con guardias para garantizar educación de los alumnos, López aseguró que “seguramente aprenderían mucho más que estando en la casa con alguien o, directamente, solo, mirando televisión o en TikTok. Me gustaría que los docentes no tuvieran paro y si lo hacen fuera por una cuestión realmente de fondo. Los docentes rionegrinos están entre los mejores pagos aunque, seguramente, no es suficiente pero siempre están acompañados”.