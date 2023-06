El pase a planta en Río Negro sigue trabado y ya se piensa en 2024

Las gestiones municipales cumplen con procesos de pase a planta permanente de contratados mientras la Provincia mantiene congelado su plan de «estabilidad» laboral para unos 3.100 contratados, anunciado en marzo pasado.

Distintos municipios avanzaron en la incorporación del personal temporario.

El año pasado, Bariloche formalizó una resolución para el ingreso de 409 contratados a su planta de personal, con algo más de 2.000 agentes.

También en el 2022, el municipio roquense instrumentó su propio mecanismo, centrado en personal transitorio ingresado en el 2015 y 2016, alcanzando a cerca de un centenar de empleados.

Simultáneamente, Cipolletti cumplió con su mecanismo de incluso para más de 300 mientras, en el 2021, se completó el anterior, con otros 200 agentes provisorios.

El 2 de marzo, el gobierno provincial anunció un «próximo envío a la Legislatura» del proyecto de ley de Pase a Planta Permanente de trabajadores que cumplen tareas «bajo la modalidad de contrato».

Esa comunicación gubernamental se cumplió después de un encuentro de la gobernadora Arabela Carreras con el secretario Adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar.

Entre lo resuelto, la gacetilla consignó la fecha de corte para participar en el procedimiento de ingreso y se estableció que alcanzaría a los contratos «hasta el 28 de febrero del 2023». El universo de estatales con esa fecha de cobertura fue estimado en 3.100 agentes.

Además, se aseguró que la metodología tendría las mismas condiciones de los procesos anteriores.

El proyecto nunca fue remitido a la Legislatura.

Esa paralización se explica en la oposición pública lanzada por el senador Alberto Weretilneck inmediatamente después del anuncio y que ya cumplía con su campaña por la Gobernación. Aludió que en esta crisis económica y social «no podemos permitir que el Estado se siga agrandando» y reclamaba «discutir la relación entre el Gobierno y los empleados públicos».

Superada la elección provincial y Weretilneck ya gobernador electo, la iniciativa del oficialismo sigue congelada y nada indica de su tratamiento para los próximos meses.

Días pasados, en un diálogo radial, el Jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro reafirmó su elevación a la Legislatura pero dijo que «se evalúan tiempos. La presentación -agregó el funcionario- será este año y los legisladores decidirán si se trata en el 2023 o si pasa para el próximo año».

La gobernadora reafirma la posibilidad de que la iniciativa quede directamente a consideración de la gestión de Weretilneck.

Otro actor del -por ahora- anuncio de marzo fue ATE y, puntualmente, Aguiar, quien actualmente es propuesto en las elecciones de agosto para liderar ese sindicato nacional.

El dirigente sindical afirmó que el pase está trabado «por falta de consenso» en el oficialismo, en referencia a reparos del bloque de JSRN y su posicionamiento a partir de las críticas de Weretilneck.

Aguiar, en una entrevista radial, habló que «sería el primer incumplimiento en 12 años de la gestión de JSRN» aunque, también, aceptó limitaciones de por qué el compromiso «no es exigible. No está escrito y no es producto del Consejo de la Función Pública entonces no es recurrible legalmente».

Confió que el tratamiento y la aprobación «será antes o después del 10 de diciembre. Y si no es así, el Estado provincial seguirá cometiendo un fraude laboral» con sus agentes contratados.