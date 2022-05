El precio del avión: el gobierno dice que fue alto por «el riesgo» para un extranjero de vender en la Argentina

“Hicimos lo mejor que podíamos hacer”, dijo esta mañana el ministro de Economía, Luis Vaisberg, sobre la licitación para la compra de un avión para la Gobernación de Río Negro.

El funcionario reconoció que el precio pagado por la aeronave es más alto que los valores de mercado, pero reclamó analizar el contexto financiero en el que se desarrolló la operación. Y en esa línea argumental, aseguró que la oferta recibida fue elevada por “el riesgo” que significa para un proveedor del exterior realizar una venta en la Argentina.

Como informó hoy RÍO NEGRO, la Provincia aceptó pagar US$ 4.234.990 por el total de la operación, con US$ 3,5 millones como costo del avión y de la instrucción de cuatro pilotos y un mecánico. Esta última cifra contrasta con los números del mercado internacional, donde un Cessna Citation V Ultra oscila entre US$ 1,6 y 2,8 millones.

“Hay otras variables que intervienen que no se están leyendo. ¿Ustedes se imaginan decirle a un proveedor del extranjero, comprarle un avión, entregarlo en Argentina… lo que nos dicen es “pero si no lo pueden pagar”. Es lo primero que surge, porque no se pueden sacar los dólares al exterior”, sostuvo el titular de la cartera económica esta mañana, en diálogo con RN RADIO.

Vaisberg pidió “leer el pliego” y recomendó remontarse a la situación del país de un año y medio atrás, que fue cuando fue confeccionado. “Uno (cuando se arma el pliego) no sabe si al momento de salir si iba a poder pagar en dólares, en dólares convertidos a pesos, o pesos a qué tipo de cambio. Entonces trasladen esto al escenario internacional, a una compra internacional. Trasladen la parte impositiva de un proveedor del exterior, cuando uno tiene que sumarle los impuestos al precio para ponerlo en Argentina”, destacó.

El ministro dijo que este escenario no sólo se presentó para la compra del avión, sino que también afecta a los procesos para adquirir otros bienes o insumos importados. “Hoy no se pueden comprar patrulleros para la Provincia, pero no porque no es prioritario, porque no hay mercado que puede abastecer. Hoy no hay repuestos porque son importados y no podemos sacar los dólares del país. La única marca que está cotizando patrulleros es Nissan”, describió.

Vaisberg dijo que “un proveedor del exterior no tiene por qué atenerse a los riesgos que tiene este país”. Y también defendió la existencia de un intermediario en la operación. “Ningún proveedor internacional va a asumir el riesgo que es comercializar con Argentina. ¿Entonces quién va a asumir ese riesgo? Hay que asumir la parte impositiva, el tema de los pagos. El proveedor tiene 120 días para empezar a poner los dólares. Eso es riesgo para cualquier empresa que presenta una cotización”, enfatizó.

El ministro defendió también la transparencia de la licitación, como también la necesidad de que el Estado incorpore una aeronave.

“Cuando se adjudica en este tipo de compras, quien está en administración de cada organismo no puede adjudicarlo por sí sólo. Este expediente tiene un informe técnico del área respectiva, sobre la razonabilidad. El expediente está prolijo. Ahora, cuando se analiza el precio, pongamos todos los componentes arriba de la mesa, para analizar si hoy en día el país puede comprar en el exterior. Puesto en Argentina es otro precio”, puntualizó.

Si hay algo que tiene esta provincia es la prolijidad para hacer las licitaciones. Los organismos de control son uno más a la hora de ayudar y buscarle la vuelta a la hora de las compras. Luis Vaisberg, ministro de Economía de Río Negro.