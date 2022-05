Los números que confirman lo caro que pagó Río Negro el avión estatal

Los números de la licitación para la compra de un avión destinado a la Gobernación de Río Negro quedan en jaque si se trasladan al mercado internacional de aviación.

El gobierno provincial se defendió durante los últimos días, destacando que los 4,2 millones de dólares que se pagarán no corresponden totalmente al precio de la aeronave, sino que esa cifra incluye tres ítems, relacionados con servicios y equipamientos indispensables para cumplir con los vuelos sanitarios proyectados.

Sin embargo, ese desglose no despeja los interrogantes sobre la conveniencia para el Estado de la única oferta recibida en el proceso de licitación.

Por el contrario, las dudas aumentan luego de conocerse los precios que diferentes empresas tienen fijados en este momento para los Cessna Citation V Ultra que tienen a la venta en distintos puntos del mundo.

RÍO NEGRO se contactó durante la última semana con tres firmas de Estados Unidos y además verificó los montos reflejados por dos sitios web especializados en transacciones aeronáuticas, confirmando que en la mayoría de los casos el valor de un avión de las mismas características que el comprado por Río Negro no supera los 2 millones de dólares.

Sólo una de las aeronaves detectadas en la web tiene un costo superior, que llega a 2.875.000 dólares, siendo modelo 1997, es decir tres años más nueva que la unidad que llegará en los próximos días a la provincia.

Aun tomando como referencia ese precio más alto, la diferencia con la erogación comprometida por el gobierno es amplia, ya que en los registros oficiales aparece detallado que el costo de la aeronave “con todo su equipamiento y un servicio de formación e instrucción de cuatro pilotos y un mecánico” fue de 3.500.000 dólares.

El miércoles pasado RÍO NEGRO consultó formalmente al Ejecutivo rionegrino cómo estaba compuesto ese ítem, para conocer cuánto se pagó el avión y cuánto el servicio de formación e instrucción de esas cinco personas que tendrán a su cargo las operaciones en la provincia.

Las respuestas oficiales no habían llegado hasta ayer.

Días atrás, un informe publicado por el sitio Infobae mencionó que el mismo avión que compró el Estado rionegrino a la firma Gantt Aviation Inc estaba publicado hace poco tiempo en la web con un valor de 2,3 millones de dólares.

Ese monto tiene mayor relación con los datos relevados por este diario, luego de contactarse con vendedores norteamericanos y de encontrar en la web otras referencias sobre la aeronave elegida por las autoridades rionegrinas “para servicio sanitario y transporte de personas y/o carga”, tal cual reza el pliego de licitación.

Además de la oferta de 2.875.000 dólares que aparece exhibida en la página contoller.com por parte de la firma Carolina Jet Inc, desde International Aircraft Marketing & Sales informaron que el Cessna Citation V modelo 1990 que tienen a la venta cuesta 1.995.000 dólares.

Por su parte, Nebrig & Associates, Inc contestó un correo electrónico de consulta detallando que un avión con las mismas características del que transportará a pacientes y autoridades rionegrinas, pero modelo 1992, cuesta 1.650.000 dólares.

Otra oferta aparece en el sitio Aircraft24.es, donde se indica que un Cessna Citation V Ultra modelo 1995 que en este momento se encuentra en Alemania cuesta 1.800.000 dólares.

Finalmente, la página Findaircraft.com no tiene aeronaves a la venta, pero sí una descripción sobre el desarrollo que tuvo ese modelo específico de Cessna, resaltando que “en 2018, el Citation V/Ultra tenía un precio de 1,1 a 1,6 millones de dólares”.

“El Citation V Ultra actualizado se anunció en septiembre de 1993 y la certificación FAA se otorgó en junio de 1994. Cuenta con motores JT15D5D de 13,6 kN (3045 lb) más potentes y aviónica Honeywell Primus 1000 EFIS. Las entregas ascendieron a 279. En 1994, el Ultra fue nombrado el “Mejor avión comercial” de la revista Flying y se produjo hasta 1999. Tanto el Citation V como el Ultra tienen capacidad para 5814 libras de combustible”, agrega ese reporte sobre la nave que se verá en los aeropuertos de Río Negro.

La Secretaría General de la Gobernación, que tuvo a su cargo la licitación, informó el 27 de abril que los 4.234.990 dólares comprometidos con la firma Gantt Aviation Inc incluyen los siguientes ítems:

– Aeronave con todo su equipamiento y un servicio de formación e instrucción de cuatro pilotos y un mecánico por 3.500.000 dólares.

– Un plan de mantenimiento programado y correctivo por dos años o 400 horas de vuelo por 485.000 dólares.

-Un kit sanitario nuevo con todos los requisitos para conformar una Unidad de Terapia Intensiva, incluyendo una cápsula COVID, por 249.990 dólares.

El proceso previo a la adjudicación tuvo intervención de Fiscalía de Estado y de Contaduría General como ámbitos de control interno.

La gobernadora, Arabela Carreras, recordó la semana pasada que uno de esos organismos objetó el primer llamado a licitación y por eso hubo que hacer una nueva convocatoria.

En su defensa, la mandataria también destacó que en ambos casos se presentó un solo oferente y aseguró que “hicimos lo mejor posible”, quejándose por los cuestionamientos públicos por la compra.

Una oferta más barata que fue descartada

Uno de los datos de los que poco se habló hasta el momento alrededor de la compra del avión para la Gobernación de Río Negro aparece en el cuarto párrafo de la Resolución 1.041 de la Secretaría General, que determinó la adjudicación en favor de la firma Gantt Aviation Inc.

Allí se revela que la empresa en realidad presentó dos ofertas: una por 4.234.990 dólares y otra por 3.834.990 dólares.

¿En qué consistía esa propuesta? ¿Por qué se optó por la oferta más alta? Esas fueron dos de las preguntas que RÍO NEGRO envió el miércoles pasado al gobierno provincial.

No hubo respuestas oficiales que permitieran esclarecer el camino adoptado por el Ejecutivo, considerando más conveniente la propuesta más cara.

Tampoco contestó el gobierno cuál fue el rol de la firma Nell Joy Ind Latinoamericana SA en el proceso de licitación.

“¿El Estado de Río Negro reconoció algún costo por intermediación? De ser así, ¿cómo se definió ese monto?”, fueron las consultas textuales remitidas por este diario.

Adelanto US$ 1.686.495,50 ya se pagaron. Es el 45% del costo del avión y la capacitación. Los US$ 485.000 de mantenimiento se pagarán en cuatro cuotas semestrales.

La posibilidad de una prórroga

El vínculo sellado con la firma Gantt Aviation el 1 de febrero de este año, cuando se firmó la Resolución 1.041 de la Secretaría General, podría ir más allá de la compra del avión.

El artículo 1 de ese documento oficial indica que los servicios de mantenimiento programado y preventivo por dos años o 400 horas de vuelo (200 horas de vuelo anuales) son prorrogables “por igual período previo consentimiento de las partes”.

Esto podría garantizarle a la empresa entonces otros 485.000 dólares, teniendo en cuenta los costos fijados en el acuerdo inicial.

Otra de las imágenes de promoción de un avión como el que compró el gobierno rionegrino.

¿Fue un pliego a medida?

RÍO NEGRO intentó obtener respuestas oficiales ante los rumores sobre la confección de un “pliego a medida”, para llegar a una aeronave que ya había sido elegida previamente por las autoridades provinciales.

“¿Cómo se confeccionó? ¿Quién definió los aspectos técnicos y cuáles fueron los criterios que se usaron para definir las características de la aeronave buscada?”, se consultó en el cuestionario no respondido por el gobierno.

No obstante, del mismo pliego surgen detalles. Se pidió una aeronave con capacidad máxima de 12 y mínima de 7 pasajeros (el Cessna comprado tiene 8), con un rango máximo de velocidad no menor a 1.200 nm (millas náuticas) y una velocidad de crucero no menor a 360 kts.

Otra condición fue “que los motores cumplan la etapa de la RAAC 36 (FAR 36) tal que permita realizar operaciones sin restricciones en todos los aeropuertos de Argentina por lo menos por cinco años a la entrega y recepción.

Techo máximo 43.000 FT, distancia de despegue no mayor a 3.600 ft (1.097 mts, distancia de aterrizaje no mayor a 2.770 ft (844 mts), una cantidad de horas de vuelo no mayor a 7.000 y una antigüedad no mayor a 30 años fueron otras exigencias.

El avión comprado finalmente es modelo 1994 y el Estado de Río Negro será su propietario número 11, según se informa en el sitio aerospotter.blogspot.com.





Una importante capacitación, ¿pero cuánto cuesta?

Dentro de los 3,5 millones de dólares que conforman el costo principal para el Estado rionegrino por la compra del avión aparece el ítem de la capacitación para pilotos y mecánicos que se encargarán de las operaciones de traslado.

El pliego de licitación detalla que el proveedor de la nave deberá garantizar también “el servicio de instrucción y capacitación técnica para un Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves en el conocimiento de materiales y equipos y el servicio de mantenimiento de aeronave y motores de primera línea”.

Además, “deberá proveerse la instrucción y adiestramiento / curso inicial de cuatro pilotos de acuerdo a los estándares de la autoridad aeronáutica local”.

Esos cursos y capacitaciones deberán ser impartidos por centro de adiestramiento / simulador reconocido por la autoridad aeronáutica local y “todas las capacitaciones incluirán el curso y todos los gastos asociados (pasajes, hoteles, viáticos, seguro médico y traslados)”.

Por último, el pliego indica que “el adjudicatario deberá proveer a su exclusivo costo una piloto de seguridad por 120 días corridos desde la recepción definitiva de la aeronave”.

RÍO NEGRO pidió conocer el costo definido para esas actividades, para saber cómo se arribó a la cifra final de 3,5 millones de dólares, pero esa consulta no fue contestada.