I Foro de la Juventud Rionegrina: Weretilneck anunció un programa para impulsar el empleo joven

El primer Foro de la Juventud Rionegrina tuvo este domingo su segunda jornada de actividades en Cipolletti, con la participación de jóvenes de distintas localidades de la provincia y estudiantes rionegrinos que actualmente viven en Buenos Aires. El encuentro, impulsado por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (Cerneba), busca generar un espacio de intercambio sobre los desafíos y las oportunidades para las nuevas generaciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck destacó el trabajo del Cerneba y planteó que la iniciativa puede convertirse en una instancia habitual para que jóvenes de toda la provincia tengan un espacio propio. “Es un punto de inicio, es un punto de partida y esperemos que con el correr de los meses esto se transforme en una cuestión habitual”, sostuvo.

“Es importante que los jóvenes de toda la provincia puedan expresar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus urgencias, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus sueños», Alberto Wertilneck, gobernador de Río Negro.

El programa Río Negro Empleo Joven busca que comercios, empresas y pymes incorporen a jóvenes de entre 18 y 23 años que todavía no tengan un empleo formal. Como incentivo, la Provincia otorgará al empleador un crédito fiscal equivalente al 50% de los aportes y contribuciones que genere esa contratación.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, abrió la segunda jornada en el CCC. Foto: Sebastián Puentes

El programa contempla además un registro provincial dentro del Servicio de Empleo de Río Negro, donde podrán incorporarse los jóvenes que busquen acceder a estas oportunidades laborales. En la selección se tendrán en cuenta, entre otros criterios, que sean egresados de la provincia y se incorporarán consideraciones vinculadas con género, diversidades y discapacidad.

La intención es que el beneficio funcione como una herramienta para reducir el costo de incorporar trabajadores jóvenes y, al mismo tiempo, facilitar el ingreso al mercado laboral formal. El Gobierno provincial apunta así a que una primera experiencia de trabajo pueda darse bajo las condiciones previstas por la legislación laboral.

Una agenda construida por los propios jóvenes

Foto: Sebastián Puentes

La particularidad del Foro es que los temas no fueron definidos exclusivamente por quienes lo organizaron. Según explicó Imanol Lostra Kolb, organizador del evento, los jóvenes que se inscribieron completaron un formulario en el que señalaron cuáles eran los asuntos que más les interesaban.

“Lanzamos una convocatoria a los chicos en un formulario de inscripción, donde ellos ponían cuáles eran los temas que más les interesaban”, explicó.

A partir de esas respuestas se armó una agenda con ocho ejes. Durante la primera jornada hubo mesas sobre energía, educación, inteligencia artificial, producción, salud, innovación y turismo, mientras que este domingo el programa incluyó espacios dedicados a la política y una mesa sobre Malvinas y Atlántico Sur.

Lostra destacó además la convocatoria alcanzada por el encuentro. Según indicó, alrededor de 600 personas participaron de la primera jornada, con jóvenes que llegaron desde distintos puntos de Río Negro.

Un encuentro que busca cruzar distintas realidades

Para el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, la sede también fue parte de la propuesta. Destacó la conectividad de la ciudad y el Centro Cultural como condiciones para recibir el encuentro, pero sobre todo el vínculo con los jóvenes rionegrinos que estudian dentro y fuera de la provincia. “Son todos rionegrinos que de alguna manera estudian, ya sea fuera o muchos que estudian acá en Río Negro”, señaló.

Durante las actividades también participaron universidades y organismos públicos y privados, que acercaron sus propuestas a los asistentes. Buteler valoró que ese contacto pudiera servir para que los jóvenes conozcan alternativas de formación y definan sus recorridos académicos.

La jornada política, en tanto, sumó otra particularidad: una mesa con tres intendentes jóvenes de distintos partidos. Buteler compartirá el espacio con Yamila Direne y Albino Garrone, en una charla abierta a las inquietudes de los participantes sobre política y gobiernos. “Somos los tres intendentes, te diría, creo que somos los más jóvenes de la provincia, de distintos partidos políticos del peronismo, del radicalismo y de Juntos Somos Río Negro”, explicó el jefe comunal.

Foto: Sebastián Puentes.

Para Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura, uno de los principales valores del encuentro fue que los jóvenes hayan tomado la iniciativa de reunirse y debatir. “Hoy cada vez hay más apatía, uno o nos quieren hacer creer que los jóvenes no se interesan por las cuestiones del día a día”, planteó, y destacó que el Foro permitió mostrar lo contrario.

El legislador también puso el foco en la diversidad de experiencias que confluyeron en Cipolletti. Remarcó que participaron tanto jóvenes que estudian en Buenos Aires como aquellos que permanecieron en Río Negro, lo que permitió “intercambiar diferentes realidades” y conocer cómo cambia la experiencia de cada uno según el lugar donde vive.