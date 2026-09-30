Paritarias en Río Negro: sin oferta salarial las partes volverán a reunirse la próxima semana

Las partes deben definir el acuerdo salarial para el último tramo del año. Foto: Marcelo Ochoa.

Funcionarios de la Provincia de Río Negro y los representantes de ATE y UPCN retomaron el diálogo en el marco de la paritaria que busca establecer la última suba salarial para 2026.

Del encuentro no surgió una oferta concreta y el Gobierno «presentó el estado de las cuentas públicas» y adelantó que «elabora una propuesta de actualización salarial para el último tramo del año» según se indicó por los canales oficiales al término del encuentro.

En la reunión participaron la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y la subsecretaría de la Función Pública, Antonela Mestre; además de Leticia La Palma, por ATE; y Mónica Miranda, por UPCN.

Las partes volverán a reunirse la próxima semana.

En tanto, desde ATE señalaron que ante la falta de una propuesta concreta «el sindicato dejó asentado su reclamo de una recomposición de los haberes tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como fue acordado en reuniones anteriores».

Además, ATE insistió con el rechazo a la puesta en marcha del control biométrico «como mecanismo excluyente para registrar la asistencia» y dejó en claro que no se opone al control de presentismo, pero pidió que «se garanticen métodos alternativos, tal como establece la legislación vigente, para aquellos trabajadores que, por distintas circunstancias, no quieran o no puedan incorporar sus datos biométricos a un sistema de este tipo».

Por último, el gremio reclamó «la regularización de las recategorizaciones pendientes y el pago retroactivo de las deudas que hayan sido comprobadas» porque indicaron que «el retraso alcanza a trabajadores de varios sectores de la Administración Pública Provincial».

También repitió «demandas sectoriales» vinculadas con las área de Educación, Salud, Senaf, Desarrollo Humano y SPLIF.