Elecciones 2023: Jorge Sapag dijo que “los rejuntes electorales no pueden hacerle sombra al MPN”

El ex gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, habló con “Arranquemos” el programa de la primera mañana de RÍO NEGRO RADIO. En comunicación con Vanesa Miyar trató muchos temas: las próximas elecciones en Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, la inversión en Vaca Muerta, etc.

Quedan pocas semanas para las elecciones en Neuquén, que este año tendrá una particularidad: se darán de manera simultánea la elección de gobernador y de intendente en la capital neuquina. Al respecto el ex gobernador se mostró confiado: “creemos que vamos a tener un triunfo contundente del MPN”.

Hay 6 propuestas electorales para ocupar el ejecutivo provincial, una de ellas es la del frente “Neuquinizate” que encabeza Rolando Figueroa, ex vicegobernador de Neuquén en la formula que compartió con Omar Gutiérrez. “Como partido provincial estamos muy serenos, no es la primera vez que se va un dirigente”. En referencia a Figueroa dijo “aquí hay un dirigente que se ha ido y esta respaldado desde Buenos Aires”. Como en otras oportunidades analizó la política neuquina en tensión con partidos nacionales: “vemos que desde Buenos Aires dirigen a determinados dirigentes para votar de determinada manera”. Y explicó su postura: “creemos que los partidos nacionales, en estos 40 años de democracia nos han traído malas noticias, porque el país ha crecido casi nada, 3%, la provincia en los últimos 9 años ha crecido el 40%”.

Respecto al MPN no evitó referencias: “MPN es un sentimiento y la camiseta no se mancha” y aseguró “nos mantenemos fieles a nuestros principios de federalismo y progreso”. Por último, explicó el mecanismo por el cual Rolando Figueroa quedó desafiliado de Movimiento Popular Neuquino por haber construido una alianza electoral por fuera del MPN: “la carta orgánica establece que quien se afilie a otro partido o aquel que es candidato por otro partido, tiene una caída automática de la filiación y es roja directa”. Y además aseguró que el candidato a gobernador por “Neuquinizate” está en “frente de MPN. El MPN es el del mapita, es el de la historia, el de los 100 mil afiliados, el de los 15 mil nuevos afiliados en los últimos 8 meses”. Y confirmó su optimismo: “los rejuntes electorales no pueden hacerle sombra al MPN”.

De los últimos temas que habló fue: de la última gestión de Omar Gutiérrez y de la inversión en Vaca Muerta “es la provincia que más trabajo privado ha generado en la república”. También del incremento de la violencia machista y de la tasa de femicidio en la provincia “tienen que intervenir todos los sectores de la sociedad para desterrar la violencia de la sociedad. La responsabilidad es colectiva, es un trabajo enorme e intersectorial e interdisciplinario”. Por último, de su participación en la política “mi etapa de cargos público esta cumplida” aunque aseguró que seguirá en la vida política como ciudadano.

Escuchá a Jorge Sapag en RÍO NEGRO RADIO:

