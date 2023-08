Elecciones PASO 2023: para Sánchez “están dadas las condiciones para que Argentina reforme las leyes laborales”

¿Qué propuestas llevarán las y los precandidatos a diputados nacionales, por Neuquén, al Congreso de la Nación? Algunos ya ocupan una banca y buscarán renovarla este 13 de agosto en las PASO 2023. Es el caso de Francisco Sánchez, actual legislador y precandidato de Juntos por el Cambio por la lista que lleva a Patricia Bullrich como presidenta de la Nación. Visitó el estudio de RÍO NEGRO RADIO para hacer un balance de su gestión y contar sus nuevas iniciativas.

La Ley de Alquileres se encuentra en el foco del debate y Sánchez ya sabe cómo votará ante una nueva discusión en la Cámara Baja: «Presenté, de hecho, un proyecto de ley para derogar la actual ley apenas se aprobó en el Senado. Entendimos desde el principio que iba a traer muchos problemas. Fue el primero que se presentó».

El diputado indicó que la normativa afecta a propietarios, inquilinos e intermediarios, «de los que se habla poco». «Es tan mala que todo el mundo le escapa o terminas atrapado en sobrecostos impresionantes, con alquileres que son prácticamente imposibles de pagar. Yo sostengo que hay que derogarla y permitir que funcione el Código Civil de la Nación», recalcó.

Otro de los puntos que preocupa a la ciudadanía es una futura modificación a la Ley de Trabajo. El referente de Juntos por el Cambio en Neuquén insistió en que es necesario «modernizarla», para adaptarla a la coyuntura actual: «Están dadas las condiciones para que Argentina reforme las leyes laborales. Hay que hacer esas reformas porque están concebidas con conceptos del mundo laboral de hace 70 u 80 años y hoy el mundo laboral es muy distinto. Hay que preguntarle a los jóvenes qué piensan. Hoy no aspiran a un trabajo para toda la vida».

Sobre la eliminación de las indemnizaciones por despido, señaló que podría revisarse y pensar en un seguro por desempleo o un mecanismo similar al de UOCRA, «que les funciona muy bien». «Lo pagaría el empleador. En la mochila austriaca, que es un proyecto de ley que presentamos, en realidad es un proyecto de un empresario de la industria textil, que hizo la presentación en el Congreso y la acompañó gente del peronismo, de distintos ámbitos, inclusive el socialismo y también de Juntos por el Cambio», ejemplificó.

Sánchez recalcó que hay mirar los ejemplos de otros países y buscar una normativa que beneficie a los trabajadores, a las empresas y a los sindicatos. Aseguró que, «por lo bajo, todo el mundo está de acuerdo en una reforma».

Sánchez, en desacuerdo con los «términos» violencia de género y femicidio

Al ser consultado por normativas en materia de género y diversidad – como la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que define la violencia de género – el diputado nacional de Juntos por el Cambio fue tajante: «El concepto violencia de género es un concepto ideológico al que no adhiero. Respeto al que piensa así, pero yo no adhiero porque supone que la violencia existe porque el hombre agrede a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer y ese es un preconcepto, reitero, es ideológico».

Así, desconoció la existencia de los femicidios, pues para Sánchez se tratan de homicidios en general. «Yo creo que la violencia es violencia y hay que buscar erradicarla siempre. Los derechos tienen que ser para todos, no importa la elección sexual de cada uno, no importa las preferencias de cada uno, no importa si uno nació hombre o mujer y después quiere ser un pajarito. Todas las personas tenemos dignidad», recalcó.

Vale recordar que el femicidio es un agravante establecido en el artículo 80 del Código Penal Argentino. Impone prisión perpetua a quien matase «a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia». Además, según el Registro Nacional de Femicidios, en Argentina se asesina a una mujer en contexto de violencia de género cada 35 horas.

Sánchez instó a la Justicia a controlar las leyes ambientales

Para Francisco Sánchez «Vaca Muerta no puede ser sino sustentable». «Me refiero sustentable en el impacto sobre el agua, sobre la tierra y sobre el aire. La realidad es que hoy hay varios pasivos. Yo recuerdo la visita del ministro (de Ambiente) Cabandie, a poco de iniciar su gestión, diciendo que en Vaca Muerta se producían tremendos daños ambientales. Tiró el titular en el diario y no volvió a venir», comentó.

Pero indicó que ya existen normativas que protegen a la ciudadanía de la contaminación, lo que falta son controles de los gobiernos y el Poder Judicial: «Los funcionarios judiciales también tendrían que tener actuación sobre los pasivos ambientales serios que se están produciendo en la provincia de Neuquén».

Escuchá al diputado nacional, Francisco Sánchez, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).