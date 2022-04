Elisa Carrió: «yo no votaría a Macri aunque está en todo su derecho de presentarse»

Elisa Carrió: "Macri tiene muchas coincidencias con (Javier) Milei y no sé a dónde llegan las encuestas, sinceramente”.

La máxima referente de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió se metió en terreno electoral de cara al 2023 y aseguró que «está claro» que Mauricio Macri pretende ser candidato presidencial y anticipó que de concretarse ella no lo votaría.

Aunque manifestó dudas sobre el espacio por el que competirá, la exdiputada nacional sostuvo que el expresidente piensa «en términos futbolísticos», y «busca el reconocimiento”.

Carrió contó que quiere la unidad y la aplicación de Juntos por el Cambio. “Creo en la libertad y en las posibilidades de libertad para todos, y en la fortaleza de las instituciones», afirmó.

Por otro lado, en alusión a un tema que parte aguas en Juntos por el Cambio como lo es la posible inclusión del líder libertario, aclaró: «Macri tiene muchas coincidencias con (Javier) Milei y no sé a dónde llegan las encuestas, sinceramente”.

De todas maneras, Lilita aseguró que no votará por Macri como candidato: «No sé por quién voy a votar y no sé lo que va a pasar el año que viene. Yo no votaría a Macri, aunque está en todo su derecho de presentarse».

Asimismo, recordó que durante la gestión de exmandatario lo acompañó a pesar de sus críticas a algunos funcionarios del gabinete como el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de “entregar” al espacio en las elecciones.

«Fui la única que lo apoyé. Lo acompañé en el búnker y al otro día salí sola a pelearme con todos los del Pro para decir ‘todavía tenemos más’. Estuve hasta el último día de la derrota«, recordó.

Y completó: «Entonces, Mauricio jamás puede decir que yo no fui la persona que más lo acompañó. No en los buenos momentos, sino en los peores. Pero voy a seguir peleándome con él, como siempre a los gritos. Él lo va a entender, porque los ingenieros son cerrados, pero de lógica entienden».

Contra Alberto y Cristina Fernández

“Hoy a la Nación no la conduce (Alberto) Fernández, tampoco la conduce Cristina (Fernández de Kirchner). No la conduce nadie”, definió Carrió.

Por eso, la referente opositora pidió que los «liderazgos responsables» puedan «acompañar y conducir a la Nación hacia una elección libre y disputada, donde se elijan las próximas autoridades».

Para Carrió, Julio Cobos fue «golpista» a su modo respecto a Cristina Kirchner en 2008, al igual que Carlos «Chacho» Álvarez con de la Rúa en el 2000. “El Presidente es el que tenemos, no hay más”, acusó, y argumentó: “Cristina es golpista, como lo fueron Cobos y Chacho Álvarez”

Por último, fundamentó: “Tenemos un pésimo Presidente pero la República exige que sostengamos la autoridad presidencial”.