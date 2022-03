Carrió y la interna caliente de JxC: «mi decepción es absoluta; no confío en nadie»

Elisa Carrió volvió a hacer crujir los cimientos de Juntos por el Cambio con una declaración explosiva. Durante una charla en el Instituto Hannah Arendt, la ex diputada criticó duramente a sus socios de la alianza opositora y lanzó por su resistencia a facilitar el aval del Congreso al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Mi decepción es absoluta; no confío en nadie, solo en la Coalición Cívica”, lanzó.

La líder de la CC explicó por qué decidió facilitar la autorización al Gobierno a tomar una nueva deuda, para impedir un default. “Aunque estemos solos (por la Coalición Cívica), vamos a honrar esta deuda con el Fondo. Era el mayor impuestazo a la sociedad”, dijo según consigna el diario La Nación.

Carrió advirtió que Juntos por el Cambio hubiese hecho “un papelón histórico e internacional si no colaboraba” con la Casa Rosada en el acuerdo con el FMI por la deuda que contrajo Mauricio Macri, en 2018, por 44.500 millones de dólares.

La dirigente de la CC aclaró que Macri y Horacio Rodríguez Larreta no actuaron de forma imprudente, pero sí lo hicieron “otros sectores” de Juntos por el Cambio, en clara referencia a Patricia Bullrich. “La oposición tiene que ser responsable”, añadió Carrió.

La ex diputada también cargó contra el liberal Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, quien votó en contra del aval al pacto con el Fondo. “El ‘no’ de López Murphy, que lo adoro, es inexplicable. Tiene un problema (por los impuestos) con los porteños, porque quiere ser intendente. Los ‘ni’ (por los que querían abstenerse) no querían comprometerse. Si fueron comprometidos como líderes, ¿cómo no se van a comprometer?”, se preguntó.