En cinco días, egresaron 177 policías que se suman a la fuerza en Río Negro

El gobernador Weretilneck participó en los últimos días en tres actos de egresos policiales en la Provincia. Gentileza

En cinco días, la Policía de Río Negro otorgó el título de agente a 177 uniformados egresados de las escuelas de formación de Bariloche, Los Menucos y Cipolletti.

Los flamantes agentes se sumarán a las tareas de refuerzo en las unidades policiales de toda la provincia, especialmente en verano en los destinos turísticos.

Los egresos corresponden a las escuelas de suboficiales y agentes de Bariloche (27), Los Menucos (96) y Cipolletti (54). En las tres ciudades los actos de entrega de diplomas fueron encabezados por el gobernador Alberto Weretilneck que en sus discursos puso en valor la vocación de quienes se suman a la rionegrina.

“La vida policial no es solo un trabajo con un sueldo: es una vocación. Implica arriesgar la vida para proteger a otro, intervenir en un conflicto, acompañar a quien sufre. Eso los hace distintos”, señaló en el acto de la Región Sur.

Ayer en el Alto Valle instó a que la ciudadanía debe encontrar en cada policía “confianza, transparencia y honestidad”, porque quien tiene la responsabilidad de exigir conducta también debe ser el primero en demostrarla.

El Gobierno provincial en paralelo lleva adelante una licitación para la compra de 400 pistolas de uso policial 9 milímetros para dotar de armamento a los nuevos agentes que se suman a la fuerza. Hay tres empresas en compulsa para proveer el armamento y la resolución se conocerá en las próximas semanas.

Además el gobernador anunció el fin de semana que se avanzará en acuerdos con los municipios para que a través de transferencias de partidas sean quienes se ocupen del mantenimiento edilicio de las comisarías, en un esquema similar al que ocurre con las escuelas.