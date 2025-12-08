Río Negro sale a comprar 400 pistolas para los nuevos policías

El ministro de Seguridad, Daniel Jara, participó de un nuevo egreso de uniformados de la Policía de Río Negro en Bariloche. Gentileza

El gobierno provincial avanzó en la compra de 400 pistolas de uso policial calibre 9 x 19 milímetros para dotar a los nuevos agentes de la fuerza rionegrina egresados de las escuelas de oficiales, suboficiales y cadetes.

Tres empresas buscan quedarse con el contrato que tiene un presupuesto oficial de 418.624.000 pesos y postularon en la licitación pública cuyos sobres se abrieron el viernes, con ofertas por debajo del monto oficial, entre un 33 y un 3 por ciento menos.

El objetivo del Gobierno es dotar de nuevas armas a los uniformados que egresen de las escuelas de formación de distintos grados de la Policía de Río Negro, que tuvo días atrás la incorporación de 27 nuevos agentes recibidos de la Escuela de Suboficiales y Agentes de Bariloche, acto en el que participó el gobernador Alberto Weretilneck.

Las caracteristicas de las armas para los policías

Según los detalles del pliego licitatorio, la Policía de Río Negro requiere de armas calibre 9 x 19 milímetros, con sistema de disparo semiautomático, armazón de aluminio, acero o polímero y mecanismo de disparo simple y doble acción. También exige que tenga seguro ambidiestro con decocker en armazón, estar provistas de dos cargadores por unidad, manual instructivo en castellano y kit de mantenimiento de limpieza.

Otras condiciones requeridas es que el cargador esté realizado en acero de alta calidad o de chapa de acero, pavonado en color negro, con capacidad de carga mínima de 15 cartuchos, martillo expuesto, seguro percutor o caída y un largo superior del cañon 95 milímetros e inferior 120 milímetros.

Tres empresas oferentes para doatr de armas a la Policía

Tres empresas presentaron sus propuestas económicas para proveer a la Policía de Río Negro de las armas. La oferta más baja la hizo Trompia SRL, una firma con domicilio en Rosario, que propuso otorgar las 400 armas (sin definir qué marca) por 280 millones de pesos, a una razón de 700.000 pesos cada una.

La firma Bersa S.A, fabricante de armas de fuego, también se presentó en la licitación sin intermediarios con un presupuesto de 304 millones de pesos a un valor por unidad de 760.000 pesos. Las pistolas que ofrece son de su marca, modelo TPR9.

En tanto, la firma Full Metal S.A propuso entregar pistolas marca Tanfoglio por 406 millones de pesos. Esta compañía no está inscripta en el registro de proveedores de la provincia de Río Negro.

Ahora la comisión adjudicadora deberá realizar una evaluación técnica y financiera de las propuestas para definir quién será la proveedora de armas de fuego para los nuevos uniformados de la provincia.