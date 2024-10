En medio de los paros en Río Negro, el ministro convocó a los gremios a la mesa de salud

Mientras la puja crece entre el Gobierno y los gremios, tras anunciar la aplicación de descuentos por los paros, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, por su vía, convocó a los sindicatos estatales a la mesa de salud casualmente para mañana, el mismo día que dos de los gremios que agrupan al personal de los hospitales, ATE y Asspur, estarán de huelga.

La decisión del flamante ministro responde al pedido de los propios sindicatos que en los últimos días elevaron notas solicitando esa instancia de negociación para abordar temáticas laborales, pero se contrapone al discurso oficial, que no llama al diálogo a la Unter mientras existan medidas de fuerza.

La mesa de salud será a las 10 en la sede ministerial de Viedma. Ayer se conoció que UPCN también fue invitada, agradeció pero no asistiría a la convocatoria porque ese sindicato no participa de ese ámbito ya que a su entender no ofrece soluciones en materia salarial.

Desde el inicio de este ámbito, que creó la exministra Ana Senesi en un contexto de crisis en los hospitales y paros masivos, UPCN nunca participó, no sólo porque no se tratan temas salariales sino también en rechazo a la asistencia de otros sindicatos en la misma mesa.

Trascendió que podría existir en las próximas horas una reunión mano a mano entre el titular del gremio estatal, Juan Carlos Scalesi, y el ministro, quienes ya mantuvieron un primer encuentro antes de que asuma el cipoleño.

ATE y Asspur días atrás habían pedido por nota al ministro Thalasselis que los reciba y vuelva a convocar la mesa de salud donde se dirimen temas laborales principalmente. También lo hizo la Asociación de Técnicos y Profesionales de Bariloche a la que la exministra Ana Senesi había reconocido como uno de los actores del eslabón sanitario.

Thalasselis asumió el 16 de octubre y anticipó modificaciones en algunos esquemas de trabajo, entre ellos las guardias fraccionando ese servicio en 6, 12 y 24 horas, con valores superiores.