En pleno centro de Neuquén hay un monumento que está abandonado: El Paseo de los Artesanos

Vuelta de Obligado 50. La dirección, en el microcentro de Neuquén, es la ubicación de un patio abandonado, que hace más de una década se llamaba “Paseo de los Artesanos” y que tiene hasta el cartel identitario, arrumbado en un techo.

Desde las pasarelas aéreas, la vista de los alrededores es muy agradable y deslumbrante en pleno mediodía, donde se escuchan más los pájaros que los bocinazos de la avenida Olascoaga.

Las vigas que sostienen el paseo en altura, son rieles del tren y gran parte de los pasillos a 2 metros de altura, son de madera de más de 100 años.

Faltan algunos tablones de pinotea en los laberintos aéreos que serpentean la arboleda. El lugar tenía iluminación para el paseo nocturno que fue quitada o robada, no hay registro sobre eso.

Abajo hay ocho vagones declarados parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Tres fueron incendiados hace casi una década y otros dos, utilizados hasta el año pasado como pañol durante la remodelación de la estación del tren, que se reactivó con la puesta en marcha del tren de pasajeros que llegaban desde Cipolletti antes de la suspensión de ese ramal, o de los que actualmente van a Plottier.

El andén y la reja

El sector del Paseo que comunicaba con el andén, está cerrado con una gran reja para evitar que terceros se metan al patio en busca de refugio, nueva casa o a hacer destrozos.

Allí también falta una segunda escalera que comunicaba el recorrido en altura con la zona de la boletería, en el andén, del otro lado de las vías, frente a la sala Emilio Saraco.

Y en el centro del patio, aun luce un minianfiteatro con restos de materiales de construcción, con una platea y bancos en medio musgo y de agua que no escurre. En derredor, los famosos vagones, algunos conservados, otros a medio quemar.

Las dos ordenanzas que lo declararon Patrimonio de la ciudad, Monumento Histórico Municipal y de Interés Público para la capital Neuquén (93 y 95), ordenan al municipio hacerse cargo del resguardo y protección de espacio.

“El mencionado predio y sus instalaciones fueron parte de la identidad de Neuquén en su formación como ciudad” se describió en la ordenanza.

Se agregó que algunos pioneros trabajaron allí y que era fundamental “detener la destrucción de nuestro pasado histórico”.

El jardinero que hace que la pérgola y los circuitos internos se mantengan cuidados, presentó sus papeles jubilatorios y entonces “¿quién se ocupará? nadie”, se respondió Ernesto Eliseo Sepúlveda.

El operario es parte del personal de la dirección provincial de Patrimonio Histórico, una dependencia que comparte el espacio físico en el predio del ferrocarril, donde está ubicado el monumento histórico de la ciudad que nadie ve.

“Uno viene y corta el césped y otro hace mantenimiento. Hace muchos años que estoy acá y nadie hace nada, en 2 años yo también me jubilo y quién va a hacer algo, nadie: han venido concejales, diputados, pero ninguno le ha dado bolilla”, sostiene desesperanzado Eliseo.

En el Deliberante, el pedido de informes al Ejecutivo para conocer por qué el Paseo de los Artesanos en Vuelta de Obligado está abandonado, volvió a comisión en septiembre con la excusa política de que se iba a “enriquecer con firmas” el pedido de explicaciones.

La izquierda presentó el pedido de informes en mayo y tardó en conseguir una segunda firma de alguno de los 10 bloques que integran el Concejo para llegar al recinto.

Cuando finalmente se trató en la sesión, el concejal de Unión por la Patria Nosotros Queremos Neuquén, Daniel Figueroa, pidió el regreso a comisión.

“En esa misma sesión, se votó una ordenanza que habilita a capitales privados al mantenimiento de lugares y patrimonios históricos de la ciudad, así como los refugios de colectivos ; no se van a hacer más cargo y buscarán auspiciantes, por eso rechazaron también mi pedido de informes sobre las paradas” del transporte público de la ciudad, dijo Priscila Otton.

Agregó que el Ejecutivo municipal “debe cumplir con la ordenanza que dice que debe mantener ese espacio con su espíritu de patrimonio histórico municipal. Es una falta de respeto este lugar abandonado”, sostuvo.

Eliseo Sepúlveda, por su parte, aseguró que su interés solo es que sea reparado ese lugar que se puso en valor durante el gobierno de Jorge Omar Sobisch.

Sepúlveda se crió en la calle y la estación fue el lugar donde vendía boletos de lotería cuando era niño.

“Yo me crié acá, se ve que los artesanos no lo pudieron cuidar y se les sacó, ahora es un lugar abandonado, en 4 gestiones, en 16 años, no se hizo nada”, cuestionó.

Agregó que cuando fue el incendio que terminó con 3 vagones “se prendió fuego 100 años de historia”

Detalló que de noche, es un lugar oscuro porque los reflectores se fueron quemando o se los robaron.

Eliseo es empleado de la dirección provincial de Patrimonio Histórico, que comparte el espacio lateral del Paseo de los Artesanos, también en Vuelta de Obligado 50, con oficinas que antes eran del área administrativa del ferrocarril.

La feria de artesanos no fue de la partida

La Feria de Artesanos de Neuquén, que se instala en el bulevar de la Avenida Argentina -frente a la Catedral- los feriados y fines de semana hace más de 40 años, no fue parte del Paseo de Artesanos en la Vuelta de Obligado.

“En un tiempo algunos de los artesanos de la Feria, estuvieron allí pero como asociación. Algo pasó que no funcionó”, dijo una de las integrantes de la Feria de Artesanos de Neuquén cuando fue consultada por Diario Río Negro obre ese paseo.

Explicó que los artesanos que fuero invitados se les pedía estar allí todos los días y no fue viable la producción de artesanías en el mismo lugar de feria.

“No es lo mismo tener el taller y el espacio donde uno trabaja habitualmente y luego sale a feriar, que estar en vivo haciendo los trabajos, hay que trasladar ciertas herramientas, en algunos casos no es cómodo, por algo no fue viable y volvieron a la Feria al poco tiempo”, recodó.

El paseo de Los Artesanos funcionó pocas temporadas en la Vuelta de Obligado.

Convivencia de tres Estados

El director general de Patrimonio Cultural, de la subsecretaría de Cultura de la provincia, Raúl Mansilla, explicó que el Paseo de los Artesanos y todo el sector que fue del predio del ferrocarril “es un lugar que nos gustaría potenciar”, pero que no encuentran la documentación que los habilite a actuar en el lugar.

“No tenemos documentación fehaciente que diga que es de la provincia y que estamos en condiciones de hacer obras”, dijo Mansilla.

Sostuvo que en 2018 hubo acciones de Nación donde nuevamente intervino Ferrocarriles “y se hicieron cargo de una restauración de los edificios caídos, entre otras, de las oficinas en las que funcionamos hoy”, explicó.

Pero la documentación por la situación dominial del conjunto, no aparece.

Dijo conocer parcialmente el contexto de la situación del Paseo de los Artesanos, que en la década del 90 fue cedida a la provincia “como otros varios lugares como aquellos donde hoy funciona el museo Gregorio Alvarez o la Sala Emilio Saraco; era el tiempo del cierre de Ferrocarriles, tiempos de desprendimiento del Estado Nacional”, señaló.

Todo el sector fue declarado área Cultural con el decreto provincial 1592/89.

Acuerdos firmados que se pierden

Luego hubo un convenio en 1993 (aprobado por ordenanza de la ciudad 5.800/93 ) mediante el cual las tierras en el área centro donde está la estación de trenes se transfirieron a la ciudad y con posterioridad surgieron las ordenanzas 5872/93 y la 7101/95.

Conviven en el mismo espacio la boletería del ferrocarril, la jefatura de Ferrocarriles y la Sala de Capacitación, el área de señalética y cartelería y desplazamiento con la dirección general de Patrimonio Histórico de la provincia.

En Patrimonio Cultural se desempeñan los profesionales de análisis de elementos arqueológicos y paleontológicos, las oficinas de museología, espeleología, el área de personal y oficinas administrativas del sector.

En el lugar está la sala de arte Alicia Fernández Rego y la Sala de Coros, un salón amplio que requiere refacciones y donde además de las prácticas artísticas, se desarrollan las capacitaciones de la Fraternidad, el sindicato de los conductores de trenes de la República Argentina.