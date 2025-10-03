En Río Negro aprueban beneficios para choferes de ambulancias

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta y por unanimidad una modificación a la Ley 1844, que permite ampliar y reconocer las condiciones laborales de los choferes de ambulancia.

Entre las principales modificaciones figuran el reconocimiento de bonificaciones, régimen de horas extras, indumentaria, capacitaciones y seguro adicional, y -además- crea el cargo de jefe de choferes y contralor del parque automotor.

Lorena Matzen (UCR), autora de la iniciativa junto a su par de bloque Ariel Bernatene, señaló que a través de su propuesta se compensa «una situación de inequidad que existe desde hace muchos años».

Dijo que «la figura del chofer ha adquirido una dimensión trascendental en nuestro sistema de salud, siendo pilar fundamental del equipo de respuesta pre-hospitalario y de traslados de pacientes entre jurisdicciones locales e interprovinciales».

La legisladora agregó que «esto le ha exigido a cada conductor formarse para el desarrollo de destrezas y habilidades que le permitan resolver las diferentes situaciones de emergencias. Implica que el chofer de la ambulancia no sólo tiene responsabilidad en la conducción de la misma, sino directamente en el traslado de pacientes en estado crítico que exigen una respuesta con celeridad, eficiencia y absoluta precisión».

Entendió que «el chofer es parte de un equipo de respuesta de intervención para situaciones complejas y en escenarios diversos: siniestralidad vial, rescate vehicular y manejo inicial del trauma; soporte vital básico-avanzado, reanimación cardiopulmonar; dispositivos de riesgo previsible para la cobertura de eventos de masiva concurrencia; incidentes que involucran a víctimas múltiples y escenarios de desastres, entre otros».