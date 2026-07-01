En un gesto a Donald Trump, Javier Milei participó de las celebraciones anticipadas del 4 de julio en Estados Unidos

El presidente Javier Milei marcó un hito histórico en las relaciones bilaterales al convertirse en el primer mandatario argentino en asistir formalmente a los festejos por el Día de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, organizados en la residencia oficial por el embajador Peter Lamelas. La velada, bajo el lema «250 Libertad», sirvió como escenario político para escenificar el nuevo orden del Gabinete y reactivar las negociaciones con las provincias.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado ingresó al evento cerca de las 19:20 horas. El plato fuerte de la noche fue la transmisión de un video exclusivo enviado por el candidato presidencial norteamericano, Donald Trump, quien reivindicó los valores compartidos entre ambas administraciones.

Por su parte, el embajador Lamelas trazó un paralelismo directo entre la gesta de los pioneros norteamericanos y las reformas de desregulación que impulsa la Casa Rosada:

«Venimos con la convicción de que, cuando dos naciones libres trabajan juntas, todo es posible. Por eso digo: el momento es ahora».

Sintonía con las provincias y alivio por la salida de Adorni

La trastienda de la celebración congregó a un nutrido grupo de mandatarios provinciales que llegaron a Buenos Aires para asistir a la jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli. Entre ellos se destacó la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien compartió espacio con sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En diálogo con la prensa, los gobernadores coincidieron en calificar la designación de Santilli como una «bocanada de aire fresco» para destrabar la relación con el interior. Los jefes provinciales arrastran una relación aceitada con el flamante ministro coordinador de su etapa en la cartera de Interior, y confían en que su llegada sirva para sepultar la parálisis de gestión que impuso el escándalo judicial por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

El rearmado del «Triángulo de Hierro» y el factor emocional

Pese al clima de festejo —que incluyó un show musical donde Fátima Florez interpretó el clásico New York, New York—, la cúpula libertaria dejó entrever las tensiones emocionales que atraviesan a la mesa chica de Olivos.

Cerca del asesor estrella Santiago Caputo y los referentes de las «Fuerzas del Cielo», se confirmó que la salida de Adorni generó un fuerte impacto anímico en el Presidente. Según trascendió, fue el propio Milei —y no su hermana Karina— quien se resistió hasta el último minuto a desplazar a su histórico colaborador, lo que explica el prolongado abrazo público con el que lo despidió durante la jura de Santilli en el Salón Blanco.