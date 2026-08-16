Consumo: niveles récord o caída sostenida en términos reales

“Decime que lo estoy entendiendo mal…todo el revuelo mediático por los datos de la CAME es por una encuesta de 1128 comercios de los cuales solo el 26% vende online?!?! Anualizando las ventas de MELI del último trimestre si estimás que ~18% son en Argentina te da ~US$16,000 millones creciendo al 22% en unidades y al 38% en moneda constante…Cuantos millones de dólares venden los 1128 comercios?! Claramente lo debo estar entendiendo mal…”. El texto es un tweet del CEO y creador de Mercado Libre, Marcos Galperin, el pasado lunes.

El día anterior, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había publicado el Índice de Ventas Minoristas Pyme correspondiente al mes de julio. El relevamiento da cuenta de una caída interanual del 3,8% en el consumo minorista, una baja acumulada del 2,7% para los primeros siete meses del año.



La polémica no tardó en crecer, y CAME respondió al planteo de Galperín. El indicador “es un termómetro de la pyme comercial argentina, no del e-commerce ni de la facturación agregada de una plataforma”, señalaron desde la entidad, y agregaron: “Que el volumen transaccionado por una plataforma de comercio electrónico crezca no invalida ni contradice una caída en las ventas pyme: son fenómenos distintos, medidos sobre poblaciones distintas”.

Decime que lo estoy entendiendo mal…todo el revuelo mediático por los datos de la CAME es por una encuesta de 1128 comercios de los cuales solo el 26% vende online?!?!



Anualizando las ventas de MELI del último trimestre si estimás que ~18% son en Argentina te da ~US$16,000… https://t.co/xVMkrwBnyB — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 10, 2026

Una sencilla premisa estadística que Galperín desconoce u omitió en su posteo, muestras distintas sobre poblaciones distintas, pueden arrojar resultados contrapuestos.



En otras palabras, tanto el dato de Mercado Libre como el de CAME pueden ser ciertos al mismo tiempo y reflejan flagelos reales, distintos y simultáneos: existe una marcada tendencia al crecimiento del comercio electrónico, y al mismo tiempo un sostenido deterioro del consumo minorista, de cercanía, y en el interior profundo del país.



“Por plataformas no se compran pan, leche o carne” afirmó al respecto el vocero de CAME, Salvador Femenia. En efect, otro de los elementos que diferencian una y otra medición, es que el relevamiento de CAME se reliza en unidades físicas (es decir en cantidad), y de forma representativa a lo largo y a lo ancho del país.



No obstante y más allá de la polémica entre CAME y Galperin, lo cierto es que mientras el termómetro social señala que la capacidad de las familias para acceder a una canasta básica de bienes está dañada, el gobierno insiste en que el consumo se encuentra en “niveles récord”.

🔵 "Estamos en récord de consumo", el ministro Caputo aseguró que la economía mantiene un rumbo positivo y que, a pesar de los cambios en los hábitos de compra, los datos duros respaldan el crecimiento de la actividad.



📺 En Majul a las 20 con @majulluis pic.twitter.com/d5Le3AEKo1 — La Nación Más (@lanacionmas) July 6, 2026

“Estamos en récord de PBI, récord de exportaciones, récord de consumo. Las importaciones probablemente van a seguir subiendo, y el consumo, en la medida que se siga recuperando el salario real y se sigan recuperando las jubilaciones, que es lo que típicamente pasa con inflación hacia la baja” afirmó hace apenas cuatro semanas el ministro Luis Caputo.



El interrogante por lo tanto es: ¿El consumo está cayendo o el consumo está creciendo?

Revolución e-comerce

Negar la irrupción de la tecnología en la vida diaria, y el cambio en los hábitos de consumo en la vida de millones de personas, sería como pretender tapar el sol con la mano.



La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), nuclea a todos los actores del e-comerce que operan en el país (incluído Mercado Libre), y releva la evolución del consumo on-line. Según sus registros la facturación por e-comerce creció en Argentina un 175% en 2023, un 181% en 2024 y un 55% más en 2025.

El incremento en la facturación supera largamente la inflación anual registrada cada año, lo queimplica que las ventas crecieron fuerte en términos reales. En el año 2025 (ultimo dato), las ventas por e-comerce alcanzaron los $34 billones en el país. En definitiva, el dato es real: el consumo on line está creciendo en Argentina.



Dicho eso, es necesario poner esa evolución en perspectiva. Un estudio de la consultora Vectorial se ocupó de comparar el volumen total de facturación por comercio electrónico en Argentina durante 2025, con el Valor Bruto de Producción (VBP) del comercio, en las cuentas nacionales que publica Indec. Es decir, qué tan importante es el e-comerce en relación al peso que el comercio tiene en el producto, según los datos oficiales.



El resultado es elocuente: pese al crecimiento exponencial del e-cemerce en los últimos años, solo 2 de cada 10 pesos (19%) que se consumen en Argentina corresponden al comercio electrónico.



La propia CACE informó que según sus relevamientos, para el 46% de los comercios, el canal on line representaba menos del 10% de las ventas a fines de 2025, y que solo el 21% de los comercios tenía ventas on line superiores al 30%.

El crecimiento del e-comerce obedece a cambios de hábito, pero no logra mover la aguja del consumo agregado: representa solo el 19% del consumo total.

Por otra parte, según el Indec, las ventas on line representaron solo el 3% de la facturación de los supermercados de grandes superficies en 2025.

Según esa misma estadística, solo los supermecados facturaron en 2025 unos $24 billones (sin contar comercios de cercanía, almacenes de barrio, pequeños market, kioscos u otros canales presenciales). Equivale al 70% de todo el e-comerce en su conjunto.

Bolsillos golpeados, consumo complicado

Uno de los grandes debates que ocupan la agenda pública, es el elevadísimo nivel de mora que existe en Argentina. El síntoma es claro, las familias se endeudan por encima de sus posibilidades y luego no pueden honrar los compromisos asumidos.

Presencial. Los canales tradicionales siguen aglutinando el 80% del consumo.

Según datos del BCRA y de la Universidad Austral, el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial, y 17,5% de las familias que mantienen deuda en el país, están en mora. Ese último ratio se multiplicó 4,9 veces en el último año y medio.



Cuando ese dato se machea con la evolución del consumo, la foto pareciera indicar que muchas de esas familias asumen deudas para intentar sostener el acceso a la canasta de bienes y servicios a la que ya accedían, y que hoy sus ingresos hoy les impiden solventar.



La consultora Scentia se especializa en retail y consumo masivo, y releva mensualmente la evolución del consumo en todos los canales: supermercados, almacenes de cercanía, farmacias, kioscos, mayoristas, y tambien e-comerce.

En su último informe, referido al mes de junio, Scentia registra que el consumo masivo experimentó una caída del 2,7% en el último año. En el acumulado del primer semestre de 2026, la caída es del 2,9%. La baja se da en todos y cada uno de los canales de consumo relevados, excepto en el e-comerce que crece 41%.

La evolución del consumo es una señal inequívoca de la crisis de ingresos que viven miles de familias, que se endeudan y luego caen en mora.



No obstante, si existe una medida real para la evolución del consumo, es la recaudación impositiva. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el tributo que grava de forma directa el consumo en Argentina. No se trata de una muestra, sino de la medida real de todas y cada una de las transacciones de consumo registradas en el país, incluido el comercio electrónico.



Según el último informe publicado por ARCA, y considerando la inflación acumulada que acaba de publicar Indec para los últimos 12 meses, la recaudación de IVA en lo que va de 2026 (enero-julio) cayó 10,1% en términos reales respecto al mismo periodo de 2025.



El informe de ARCA distingue entre el IVA impositivo, referido al consumo fronteras adentro del país, y el IVA aduanero, referido a las importaciones. Con esa distinción y para el mismo periodo, el IVA impositivo cayó 2,7% en términos reales en lo que va de 2026, mientras que el IVA aduanero lo hizo un 25,7%.