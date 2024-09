Video | La machi Betiana Colhuan lloró y pidió estar en el rewe de Villa Mascardi: «Ese espacio me da la vida»

Betiana Colhuan, la machi (líder espiritual) de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que fue sobreseída ayer de la causa por usurpación de Villa Mascardi, declaró esta tarde en calidad de «amicus curiae» ante la solicitud del juez Hugo Greca, para exponer cuestiones puntuales de la cosmovisión mapuche y no sobre la causa que se ventila en las audiencias penales.

Colhuan habló en el segundo día del juicio que se realiza en el Escuadrón 34 de Gendarmería por 20 minutos, el plazo que le concedió el juez y sin interrupciones. El relato fue constante referido a su rol de machi, la importancia de las tierras de Villa Mascardi donde se instaló la lof Lafken Winkul Mapu en 2017 y tuvo un momento de emoción en el que lloró cuando habló de su salud y el riesgo de vida que tuvo al ser retirada del lugar.

Hizo un llamado a respetar la cultura del pueblo mapuche y dijo que su comunidad estuvo dispuesta a ceder y a dialogar cuando se realizó la mesa de diálogo, cuyo acuerdo luego la Justicia anuló.

«Soy guía espiritual», dijo la machi

“Soy guía espiritual, de la salud física y espiritual de mi pueblo, atiendo a pacientes mapuches, doy medicina y trato pacientes de distintas enfermedades”, se presentó y mencionó que su rol es “de este lado de la cordillera”, es decir en Argentina porque esta zona se quedó sin machi desde hace tiempo.

El momento de mayor emoción en su intervención, en el que estalló en llanto, Colhuan habló que actualmente no está en el territorio ni en el rewe aunque “sigo yendo porque está la salud” y agregó: “Fui expuesta a dos operaciones de extrema gravedad cuando me sacaron de ahí, por el vínculo mío con ese espacio (…) es grave porque es algo de por vida”. También refirió a que tuvo dos tumores.

«Cuando me sacaron de ese territorio, cuando me desvinculé de ese territorio peligró mi vida y va a peligrar porque esa es la determinación», indicó.

Insistió que el lugar (que está bajo discusión en el juicio por usurpación) le “da la vida y la vitalidad para caminar, para seguir, para ayudar”.

“Voy a morir con este rol porque es algo espiritual que es una promesa de vida (…) siempre voy a dedicarme a la salud, a la vida, a la espiritualidad”, acotó.

Colhuan hizo varias alusiones a cuestiones religiosas: comparó el rewe con una iglesia a donde la gente va a encontrarse con su espiritualidad; también habló del rol de un “pastor” para referirse a ella como machi y de las “monjas” que están entregadas a su rol de por vida.

Explicó que el ser machi “algo que yo no puedo negar y no puedo desconocer, voy a morir con este espíritu de machi”.

El origen como machi y la importancia de Villa Mascardi

Señaló que la machi Teresa, de Chile, muchos años atrás, incluso antes de que ella naciera, estuvo en la comunidad Wiritray a orillas del lago Mascardi en una ceremonia de la que participó su madre, María Nahuel (hoy imputada en la causa por usurpación que debate este juicio) y allí le indicó que sería machi.

“Yo me formé para ser machi, estudié durante 6 años para este rol, me formé con conocimientos mapuche, con medicina, me formé como persona, como mujer, hoy también soy madre y tengo un vínculo con el territorio de Relmu Lafken más conocido como Villa Mascardi”, dijo e insistió que se “crió” en ese espacio porque su abuelo cuidaba del lugar.

Explicó que en ese territorio, en Villa Mascardi, tiene un “vínculo”, fue donde parió a su hijo y dejó la placenta. “Es un territorio que me vio crecer, que es sagrado, que va con nuestra cultura” y explicó que también tiene un “rewe de machi, con un rol de medicina, un lugar donde se vincula la medicina y la salud de las personas”.

Remarcó en varias ocasiones que la comunidad a la que pertenece no quiere apropiarse de la tierra. “Nosotros no somos dueños de territorio, no somos dueños de la tierra y no pretendemos serlo jamás” señaló y agregó que el interés no es económico sino “cuidar ese espacio, resguardar, proteger, tratar de ser armoniosos, no avasallar, no buscamos talar, no buscamos vender leña, tener desarrollos turísticos, ni venderlo”.

Cuando el juez le indicó el plazo cumplido para su intervención, Colhuan deslizó una queja por no haber sido aceptada como testigo en la causa que investiga el delito de usurpación y de inmediato el magistrado la detuvo: “mejor que no se lo permita, sepa que es mejor”, afirmó Greca.