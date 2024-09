Una guardaparque habló de violencia en Villa Mascardi: «Me tiraban palos prendidos fuego»

La guardaparque del parque nacional Nahuel Huapi Marcia Urbinati relató hoy episodios de violencia y tensión ocurridos con integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu cuando fue la primera agente pública que intentó dialogar con los referentes mapuches tras ocurrida la usurpación en Villa Mascardi y mencionó otras situaciones: “Me tiraban palos prendidos fuego a la camioneta”.

Urbinati era guardaparque en la zona de Villa Mascardi en noviembre de 2017 y fue la persona que el intendente del parque Damián Mujica instruyó que asista al lugar para tomar conocimiento de lo que ocurría, tras el aviso del cuidador del viejo hotel de parques que había detectado personas en la zona.

Mencionó un cambio en la fisonomía del lugar que ya conocía previamente porque existían una hulla por donde se retiraba leña.

Urbinati tuvo un relato verborrágico, que se extendió por más de una hora, en el que incluso respondió con ironías a las partes y al juez.

La guardaparque fue el 14 de noviembre de 2017 acompañada por el brigadista de parques Oscar Montenegro, quien al mismo tiempo es integrante de la comunidad mapuche Wirittray, que habita la zona al otro lado del lago Mascardi, a intentar dialogar con los ocupantes. En la Ruta 40 los esperaba un agente de la Policía de Río Negro en la camioneta.

“Bajan unas 14 personas, adultas, jóvenes, hombres encapuchados, con las caras tapadas, con manos en los bolsillos abultados y se alinean enfrente mío como una situación muy preparada, mandan a los niños adelante entre ellos, Oscar y yo”, contó y dijo que se presentó con nombre y apellido para dialogar.

Según indicó, las personas presentes en el lugar “dijeron que no se iban a ir, que estaban por llegar cientos de ellos. Me trataron de winca genocida, que de dónde venía yo y a mi compañero (Montenegro) lo trataron de traidor porque era de otra comunidad. Insultaron bastante”, afirmó.

La guardaparque insistió que intentaba “resolver” la situación y recibió una “sarta de insultos (…) se empezaron a poner como violentos, gritaban adelante de las criaturas, era violento y había una mujer tomando fotos”. También dijo que cuando observó que “la violencia escalaba” decidió retirarse del lugar porque “no había más para dialogar, no estaban abiertos al diálogo”.

Relató que tras retirarse elaboró un informe de lo que observó y realizó la denuncia en la Policía Federal por orden del intendente del parque.

Urbinati sumó en su testimonio otra situación que fue posterior a aquella primera intervención y al desalojo del 23 de noviembre, cuando regresaba en la camioneta de la institución por la Ruta 40, sola, y le “tiraban palos prendidos fuego” hacia el vehículo; “trillaron el vidrio con una piedra”; “quedó toda abollada”.

La trabajadora de parques remarcó que desde esos acontecimientos “todo el trabajo cambió”, que retiraron el ploteo de las camionetas de parques y que incluso ella al circular por enfrente del predio ocupado se cambiaba la campera “para no ser identificada”.

También hizo mención a que prendían fuego en la zona interna del bosque donde estaba la lof mapuche cuando existía alto riesgo de incendios forestales en el parque y que muchas veces esas personas realizaron cortes de ruta. Señaló además el desmantelamiento de la estructura del viejo hotel de parques una vez que se retiró del lugar el cuidador.

Un testigo habló de la cultura mapuche y de la zona de Mascardi

También en el segundo día declaró Oscar Montenegro, brigadista en la seccional Maitenes del parque e integrante de la comunidad Wiritray, que acompañó a la guardaparque en el primer contacto, dijo no conocer a las personas que estaban allí y mencionó que luego supo que una de ellas era María Nahuel, quien lo mencionó en ese momento como “hermano de Clarisa” Montenegro, una referente mapuche conocida en la zona e integrante del Codeci en ese momento.

Además de referirse a ese día, el testigo fue consultado por su conocimiento de la zona ya que indicó que el predio usurpado era parte de su comunidad (Wiritray) porque allí su abuela realizaba la veranada de los animales e incluso fue incluido ese sector en una segunda carpeta técnica del relevamiento indígena.

Montenegro informó que su comunidad tiene un rewe (lugar sagrado” y que está ubicado en una “pampa redonda cerca de la población Inalef”. Ante la consulta del juez abundó en que el rewe “según decían los antiguos, debe estar en una pampa porque da equilibrio y tiene que mirar al este donde sale el sol”.

Acotó que generalmente tienen estos espacios un árbol de maitén porque “da energía” y remarcó -ante las consultas de las partes- que “un rewe no puede estar en desequilibrio”, algo que sin mencionarlo nadie apunta a la contradicción del rewe de a lof Lafken Winkul Mapu que está en el terreno en pendiente y tienen una especie de tótem, algo que se identifica más con la cultura de pueblos originarios de Chile (indicó Montenegro).

Consultado por su interés de ser querellante en esta causa, Montenegro aclaró que fue una decisión de la comunidad a la que pertenece y que son “decisiones políticas” en las que no participa. Remarcó que no es autoridad de los Wiritray, es hermano de Clarisa (ya fallecida), no habla mapudungun y admitió que está “más wincanizado”, en alusión a no mantener las tradiciones mapuches muy arraigadas.

También Montenegro habló de lo que significa una machi en la cultura mapuche y dijo que es la “persona más anciana, la ñaña, la persona de más sabiduría”. Esa respuesta también contradice la situación de la lof Winkul Mapu que tiene como machi a Betiana Colhuan, una mujer joven que se inició a los 16 años.

Montenegro en varias ocasiones se excusó de detalles o precisiones de temas vinculados a la cultura mapuche al señalar que las “cuestiones políticas no la sé” y ante la consulta puntual dijo que su hermana Clarisa le dijo que las personas de la ocupación “eran del barrio Virgen Misionera”.