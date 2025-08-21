Entregaron utilitarios y ambulancias para mejorar la flota de hospitales y centros de salud en Neuquén

Son casi veinte las localidades que recibieron para hospitales y centros de salud, los vehículos sanitarios que les permitirá mejorar el parque automotor del área. Entre los 22 rodados hay cinco ambulancias, el resto son utilitarios repartidos en la mayoría de las regiones y en el nivel central que pertenece al sistema de salud neuquino.

El programa de entrega de las 22 unidades se concretó después de la presentación del modelo neuquino de gestión sanitaria, a cargo del minsitro de Salud, Martín Regueiro y al que asistió el gobernador Rolando Figueroa.

Los hospitales de Loncopué y Piedra del Águila recibieron dos ambulancias del tipo 4 x 2. Las otras tres ambulancias 4 x 4 fueron distribuidas entre los centros de salud de Villa Pehuenia, Caviahue y Barrancas. La mayoría de los vehículos -diez- fueron pickup 4 x 4, que se destinaron para los hospitales de Las Coloradas, Andacollo, Las Ovejas, Tricao Malal, Junín de los Andes, Cutral Co y Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo y Rincón de los Sauces. Hubo una para la dirección de Automotores del Ministerio de Salud.

En otros casos, los vehículos fueron utilitarios modelo Kangoo que otorgaron a los hospitales de Loncopué, Picún Leufú, Bouquet Roldán. Otro fue para la dirección provincial de Gestión de la Salud; una para el centro de salud Almafuerte; otra para la dirección de Fiscalización y la última para Región Sanitaria Confluencia.

Desde la cartera sanitaria se informó que a lo largo de este año, son 27 los rodados que se adquirieron. Mientras que en 2024, fueron 52.

En la entrega de los vehículos, el ministro Regueiro subrayó que en la actualidad todos los hospitales de la provincia, cuentan al menos con una ambulandia 0 kilómetro. Esto permitirá «asegurar el traslado de pacientes o la primera atención en toda la provincia».

Finalmente, el funcionario provincial refirió que la adquisición y entrega de los vehículos forma parte de la evolución del plan de salud que está en marcha. En este contexto es que se busca fortalecer el parque automotor en toda la provincia.

Aseguró que cada uno de los hitos que se fueron logrando y cada uno de los avances del Plan Provincial “también parte de esto tiene que ver con el fortalecimiento del parque automotor de toda la provincia”.

