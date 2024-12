Entrevista al intendente de San Martín de los Andes: “Tomamos decisiones con un costo enorme”

Carlos Saloniti fue, por unas horas fugaces en la vorágine informativa de las redes sociales, el intendente “kuka”, el “massista” o el “kirchnerista” que preguntó en una reunión con vecinos si pensaban que Javier Milei era el mejor presidente de la historia y le “salió mal”. El intendente de San Martín de los Andes, que no es de Unión por la Patria sino del Movimiento Popular Neuquino, bebió un trago amargo durante la implementación del estacionamiento medido en la ciudad, pero no se arrepiente. “Fue un año bisagra. Tuvimos que tomar medidas que tuvieron un costo enorme, pero que había que encararlas”, aseguró en esta entrevista con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿Qué cambió en este segundo mandato?

R: Fue distinto a todos los que he vivido. El Estado nacional se retiró, por decisión política, de un montón de temas de los que siempre se ocupaba. Tuvimos que comprender primero que el Estado nacional como lo conocemos nosotros, en el formato de nuestra Constitución, tenía una mirada de no estar más, ¿no? Y eso bueno, fue un proceso muy complejo. Tal es así que tuvimos que tomar decisiones que tuvieron costos enormes como la tasa vial para sostener el transporte, o el estacionamiento medido para ordenar el tránsito, por un lado, pero también para que los estudiantes tengan su boleto gratuito. Fueron medidas difíciles, pero que había que encararlas sin pensar si iban a tener resultados en términos de adhesión.

P: Se vincularon estas protestas a sectores alineados a La Libertad Avanza. ¿Viste una intencionalidad política?

R: No hay que desconocer que San Martín ha apoyado mayoritariamente al presidente Milei (obtuvo más del 65% de votos). En el caso del estacionamiento, siempre hay resistencias cuando uno quiere instalarlo y ha pasado en todos los lugares. Sucede que esta es una ciudad que participa tanto que ningún tema pasa desapercibido. Pero yo trato de abstraerme. Los medios te ponen en un lugar, después te sacan, y mi concepción de la política es poner la cara. El diálogo para mí no es una debilidad.

Carlos Saloniti: vínculo con Rolando Figueroa y coparticipación

P: ¿Cómo es la relación con Rolando Figueroa?

R: Fue una construcción desde el 10 de diciembre distinta, porque no es el partido que uno representa, pero lo he llevado muy bien cumpliendo el pacto de gobernanza y la homogeneización tributaria.

P: ¿Tuvieron que subir tasas o bajar?

R: En realidad, mantenerlas, porque teníamos una actualización de la tarifaria por IPC y era necesario que otros municipios empiecen a aumentar. Sí tuvimos que bajar en su momento la patente, que estaba muy alta, y quedó en 2,5 que es lo que tiene toda la provincia. Pero mi relación con el gobierno es muy buena y veo muy claro el horizonte de hacia dónde va Rolando. No se ha equivocado en cómo ha planteado los temas.

P: ¿Hay una manera distinta de distribuir recursos u obras respecto del anterior?

R: Primero, hubo un ordenamiento necesario, que nos llevó muchos meses a todos y todavía continúa. Y veo una nueva mirada política abierta, no segmentada. Hoy no importa de qué partido político sos y no está el problema de ser orgánico, como cuando gobierna un partido solo. También se ha empezado a decir la verdad en cuanto al déficit de infraestructura: es una provincia que no para de crecer, sí, pero también hay que transparentar esto.

P: ¿El debate por la coparticipación provincial sigue siendo un tema?

R: El problema es real. La región de Los Lagos del Sur es de las que más ha crecido y San Martín de los Andes tiene uno de los índices de coparticipación más bajos respecto de sus habitantes. Sabemos que se requiere una ley convenio, que es algo complejo. Ojalá se pueda dar porque lo necesitamos, y creo que la organización en regiones nos va a ayudar a comprender porque, no tiene que ser una mirada solamente de cada intendente. Pero mientras se soluciona el tema de la coparticipación la provincia nos ayuda con obras de infraestructura, que es el principal problema que tiene San Martín. Creo que el 2025 va a ser un año de muchas obras.

Carlos Saloniti sobre la derrota del MPN y Gloria Ruiz

P: ¿Con el MPN hubo actividad partidaria este año?

R: No, salvo algunas actividades en las seccionales, y creo que es lo que corresponde. Lo mejor que puede hacer hoy es acompañar y apoyar al actual gobierno provincial. Creo que, pensando en la historia, hicimos muchas cosas muy bien y otras mal y por eso la gente no nos eligió.

P: ¿Tenés hecha tu lista sobre esas cosas que se hicieron mal?

R: Primero que gobernar tantos años te hace cometer errores en términos de no pasar la pelota. También lo de Desarrollo Social nos hizo mucho daño como partido, está mal eso, sucedió dentro de un gobierno del MPN y hay que hacerse cargo. El alquiler de las camionetas también… Todo esto que el nuevo gobierno está planteando y está bien.

P: ¿Qué análisis hacés de lo que está sucediendo con la vicegobernadora Gloria Ruiz?

R: Nosotros no podemos subestimar la dimensión moral de la representación que tenemos. Creo que lo que está haciendo la Legislatura es lo que corresponde porque lo dice la Constitución. Si nada de lo que se dice es así, tenés que defenderte y poner pruebas contundentes, pero creo que todo lo que hemos visto es grotesco. Después está la justicia. Son dos instancias conducentes y después veremos el resultado.