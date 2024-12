Entrevistas exprés en Neuquén con un candidato a juez y una candidata a fiscal

Apenas ocho minutos le destinó la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura a entrevistar a Cristian Hugo Caminos, ganador del concurso para ser juez del fuero Procesal Administrativo del interior de Neuquén con asiento de funciones en Zapala. Quince minutos le dedicó a Mayra Fernanda Febrer, quien busca acuerdo para asumir como fiscal del caso en Cutral Co. Después de ese trámite exprés los pliegos recibieron despacho y pasaron al recinto para su aprobación.

En general la comisión A le dedica alrededor de media hora a la entrevista con las y los candidatos a cubrir un cargo en el Poder Judicial. Si se tiene en cuenta que después, en la sesión plenaria, el pliego se aprueba sin debate, y que la o el designado ocupa el cargo por el resto de su vida, la desproporción queda a la vista.

Caminos nació en Villa María hace 42 años, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, y lleva 10 viviendo en Chaco donde trabaja como secretario de la fiscalía de cámara en lo contencioso administrativo. Es hijo de la defensora pública de Rincón de los Sauces Beatriz del Valle Chavero.

El puesto que ocupará es el que dejó Matías Nicolini para asumir como ministro de Seguridad.

Les dijo a los diputados que conoció la oficina donde trabajará si lo nombran -«es una casa preciosa, divina, un paraíso en la tierra»-, que el juzgado tiene 377 causas pendientes de sentencia -«no está ultrapasado en sus capacidades, teniendo en cuenta que hace poco más de un año que no tiene juez»- y que la mayoría de los legajos se inician por empleo público -«en su vertiente municipal».

Cutral Co, un lugar desolado

La candidata a fiscal de Cutral Co, Mayra Fernanda Febrer. (Matías Subat)

La entrevista con la candidata a fiscal Febrer fue apenas más extensa y transcurrió por los caminos que recorren habitualmente los legisladores de la A: juicio por jurados, baja en la edad de punibilidad, narcomenudeo («lo veo como algo positivo en la medida que se cuente con los recursos necesarios para no caer en lo que ha pasado en otros lugares del país», alertó).

Dijo que «es necesario reforzar la fuerza policial. Cutral co es un lugar que por momentos se encuentra desolado».

Reiterancia, para poder detener

Damián Canuto (PRO) le pidió una opinión sobre el proyecto, presentado por su bloque, para utilizar la reiterancia como otro peligro procesal para aplicar la prisión preventiva. Con cautela, Febrer respondió: «los antecedentes, en tanto y cuanto se relacionen con el hecho bajo investigación, son un aporte objetivo. Hay un límite muy fino para no caer en el derecho penal de autor».

El diputado, interesado en defender la herramienta y pasando por alto el argumento legal que le daba la candidata, le preguntó si la consideraba «útil» o no para encarcelar personas. Le señaló que era habitual que los defensores se manifestaran reticentes, pero no los fiscales. «Como fiscal creo que sí es viable, me permitiría acreditar una circunstancia más», concedió Febrer.