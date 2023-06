«Es importante ganar Cutral Co», dijo Figueroa en respaldo al candidato de Comunidad

«Es importante ganar Cutral Co y Plaza Huincul porque queremos tener la misma sintonía que el gobierno provincial», dijo el gobernador electo, Rolando Figueroa, en el acto de Rubén «Ojito» García, y que marca el inicio de la campaña de Comunidad, rumbo al 23 de julio. El eje de los discursos estuvo centrado en los fondos del ente El Mangrullo, ENIM, su administración y destino.

Esta tarde, el salón Arnoldo Janssen recibió a los candidatos de Comunidad que disputarán los comicios municipales del próximo 23 de julio en Cutral Co. El gobernador electo, Rolando Figueroa fue el encargado de cerrar los discursos, en el acto que se debió postergar la semana pasada por el alerta meteorológico.

La militancia se agolpó en el lugar para escuchar al candidato a intendente, Rubén «Ojito» García por Comunidad. El gobernador electo, Figueroa agradeció el apoyo de todos los sectores políticos -las 13 colectoras- en esta instancia. Figueroa dijo que Cutral Co es «muy importante, no no podemos admitir que durante años y años hemos tenido muchísimos ingresos en el Enim y ningún habitante de la comarca sabe en qué se puso la plata y nadie da explicaciones».

Subrayó que para este 2023, se espera «10 mil millones de pesos y la plata no es solo para asfaltar, es para generar trabajo y progreso». En esta línea, pidió a trabajar intensamente estos 42 días para que Cutral Co y Plaza Huincul estén en la «misma sintonía que el gobierno provincial». Aludió al actual intendente cutralquense, José Rioseco y el postulante a sucederlo, Ramón sin nombrarlos: «porque no queremos que una familia termine manejando absolutamente todo».

«Cutral Co tiene mucho aguante. Ahora tenemos que buscar los votos para poder ganar la elección, porque si no encontramos los votos no vamos a poder transformar la comarca», subrayó. Figueroa le agradeció a César Pérez que renunció a la candidatura por el MPN, para sumarse a Comunidad como primer candidato a concejal.

Figueroa acompañó a Rubén García que aspira a la intendencia de Cutral Co

Antes, el candidato García, pidió a los militantes a trabajar en estos 42 días que quedan de aquí al 23 de julio porque hay una «oportunidad histórica» y «todos (tenemos que estar) con la misma camiseta de Neuquinizate». «No podemos parar de trabajar, hay que hablar con todos porque tenemos una posibilidad que se dé una nueva forma de gobernar, más democrática y una nueva forma de administrar los recursos de Cutral Co», subrayó.

En el escenario además de Figueroa y García, estuvieron Claudio Larraza, candidato a jefe comunal por Plaza Huincul y Omar Pérez. Figueroa agradeció a cada una de las agrupaciones políticas que se acercaron hasta Cutral Co y a los candidatos a concejales por Comunidad y por las 13 colectoras que los acompañarán el 23 de julio.