Escándalo: Francos confirmó que Posse conocía la agenda privada de Pettovello, qué dijo el nuevo jefe de Gabinete

El flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desató una tormenta en el ámbito de la política nacional al confirmar que su predecesor, Nicolás Posse, tenía información sobre la agenda privada de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Esta declaración avivó los rumores de espionaje interno que sacudieron al gobierno de Javier Milei.

Francos, quien asumió el cargo recientemente, explicó que tanto Posse como el presidente sintieron la necesidad de un cambio después de seis meses en el cargo.

«Yo creo que se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Posse previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, plan de gobierno», dijo Francos, en una entrevista con TN.

Y completó: «Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando factura. Yo creo que en algún momento de estos seis meses, él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Posse presentó su renuncia«.

La controversia surgió cuando Francos confirmó que Posse deseó «buen viaje» a Pettovello antes de su viaje privado a Punta del Este. Este comentario, aparentemente casual, fue interpretado por algunos como una señal de que Posse tenía acceso a información privada de la ministra. «

«Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana», explicó Francos.

La situación se complicó con las miras puestas en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el brigadier retirado Jorge Antelo. Aunque Francos negó tener evidencia de espionaje, subrayó que cualquier persona con pruebas debe presentar una denuncia formal. «No, no lo creo. Yo no tengo ninguna… Son los rumores, pero yo no me guío por rumores. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará», afirmó Francos.

Los rumores sobre espionaje interno en el gobierno no son nuevos, pero la confirmación de que Posse conocía detalles privados de la agenda de Pettovello exacerbó las sospechas. La ministra había comentado en varias ocasiones que Posse le deseó «buen viaje» antes de su viaje, un hecho que Francos también reconoció en la entrevista. «Entiendo que sí, porque lo escuché en reiteradas oportunidades de los medios», dijo Francos al ser consultado directamente sobre el comentario de Posse a Pettovello.

Con información de Noticias Argentinas