Espert contra Milei: «Piensa gobernar con plebiscito si no le dan los números en el Congreso»

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que tiene «infinidad de discrepancias» con el libertario Javier Milei, con quien habían iniciado en conjunto el espacio Avanza Libertad, pero la cuestión «crítica» es que «pone en duda el respeto a la Constitución». «Lo que me separa ya es un abismo directamente», dijo el economista.

«Hoy te diría que hay infinidad de discrepancias que tengo con Javier Milei, pero empezaría por una que es crítica para mí. Estamos a punto de festejar los 40 años de democracia, que costó sangre, literal, sudor y lágrimas«, enfatizó Espert.

En diálogo con «Contacto Digital», que conduce Alejandro Alfie por radio Rivadavia, completó: «Para nosotros la Constitución, con sistema republicano y federal es sagrado. Milei piensa gobernar con plebiscito si no le dan los números en el Congreso».

«Yo, dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada, pero Milei pone en duda el respeto a la Constitución con su idea de gobernar con plebiscitos. Lo que me separa de Javier ya es un abismo directamente», subrayó.

Consultado por los motivos que lo alejaron del diputado libertario, Espert respondió: «Hay una sola acción que me alejó de Milei. Luego de estar en mi espacio 9 o 10 meses, un día me dijo ‘José Luis tu espacio me queda chico, siento que puedo armar el mío solo porque tengo espalda para que crezca. En Avanza Libertad soy uno más y quiero ser yo‘».

«Y bueno, él se fue. Yo soy liberal, no voy a tener a nadie encadenado que no quiera estar conmigo. Creó el espacio dando vuelta el nombre y le está yendo bárbaro. Me alegro. Me gustaría que los liberales estemos todos juntos, pero está en todo su derecho de hacerlo», enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, el referente de Avanza Libertad afirmó que «el objetivo del kirchnerismo es hacer de la Argentina un país completamente miserable, marginal».

«El propósito es hacernos a todos pobres para que terminemos dependiendo de un plan social o de la teta del Estado y ahí es el día que todos perdemos la autoestima y la libertad«, sentenció.

En ese punto, Espert razonó: «¿Cómo se logra una Argentina normal? Primero hay que votarlo, para eso hacen falta políticos que lo propongan, que propongan una gran reforma. Y después que la gente lo vote. Los políticos proponen y el pueblo dispone».

«Casi todos los espacios políticos, salvo el kirchnerismo que es una situación de insalubridad mental, están copiando las ideas liberales que hace años discutimos nosotros«, concluyó.