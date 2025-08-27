Estafa con planes sociales en Neuquén: crece la lista de defensas penales que pagó el gobierno del MPN

Una mujer reveló en el juicio por la estafa con planes sociales que «un abogado que pagaba el gobierno de Neuquén, supuestamente Omar Gutiérrez» se hizo cargo de la defensa penal de dos de sus hijos en conflicto con la ley.

Ese abogado es Alfredo Cury y la mujer declaró en el juicio a propuesta del letrado, quien de esta manera profundizó una estrategia que cuesta desentrañar.

El lunes, un obrero de la Uocra condenado por homicidio declaró que Cury lo defendió sin que él pusiera dinero. Los honorarios los solventó «el gobierno que estaba en ese momento», y por la fecha, se refería al de Omar Gutiérrez.

El contacto lo hizo Ricardo Soiza, quien está acusado de usar dinero de los subsidios a la desocupación para solventar gastos personales, también del partido al que estaba afiliado y del gobierno al cual pertenecía como director de Planes Sociales.

Aparecen más casos

El martes Cury sacó a la luz que hay más casos. Llevó como testigo a una mujer que relató: «uno de mis hijos tuvo un problema demasiado grave, estuvo prófugo de la justicia, sufrimos mucho tiempo».

«Le pedí ayuda a Ricardo Soiza preguntándole si tenía algún abogado que pudiera yo pagar y él me pasó un número, eras vos (en referencia a Cury), un abogado que pagaba el gobierno, supuestamente Omar Gutiérrez».

La mujer añadió que «mi hijo fue a juicio, vos lo defendiste, fue sobreseído».

Luego contó que otro hijo suyo también tuvo problemas, «algo no tan grave», por lo que «volví con Soiza, volví a hablar con vos y no me cobraron nada».

«Lo pagaba el gobierno»

«¿Yo te cobré?», le preguntó Cury. «No, porque Ricardo (Soiza) me dijo que lo pagaba el gobierno», respondió la testigo.

«¿He trabajado para otros referentes del partido?», volvió a preguntar el abogado. «Escuché comentarios que también ayudaste a otra gente y no le cobraste», contestó.

Quién es la testigo

La testigo, cuyo nombre no se puede publicar, figura en el dictamen contable del Ministerio Público Fiscal. Según ese documento oficial, en el período investigado (2020/2022) cobró cheques de planes sociales por 546.200 pesos.

Además de acuerdo con la contabilidad de la caja azul, su nombre figura junto a la cifra «175.000».

En cuanto a Cury, es el abogado defensor de Ricardo Soiza y a la vez está acusado de cobrar de manera indebida diez cheques destinados al pago del subsidio provincial por desocupación laboral por un total de 490.500 pesos a valores del período investigado.