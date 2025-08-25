Estafa con planes sociales en Neuquén: el gobierno del MPN pagó la defensa de un condenado por homicidio

Ricardo Soiza y su abogado Alfredo Cury en la audiencia de este lunes. (Cecilia Maletti)

El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, está sospechado de desviar dinero público para solventar gastos de su restaurante Faraón, para pagar punteros del Movimiento Popular Neuquino, alquilar inmuebles, camionetas, y gastos políticos de la más variada índole. Ahora se le suma una nueva acusación: se hizo cargo de los honorarios de la defensa de un condenado por homicidio. La sorpresa se revela por capas, cada una más asombrosa que la anterior.

Ocurrió en la audiencia de este lunes. El abogado cuyos honorarios pagó Soiza aparentemente con dinero de los planes sociales fue Alfredo Cury, el mismo que lo representa en este juicio.

Además, Cury es uno de los 14 imputados como integrante de la asociación ilícita y se defiende a sí mismo.

El tiroteo de la Uocra

El encargado de dejar al descubierto esta historia y con sus palabras fue el condenado por homicidio en persona. Se trata de O.M.P. Su nombre no se puede publicar a pedido de Cury y por una -a esta altura muy discutible- decisión del Tribunal.

La restricción no impide mencionar sus antecedentes: es un hombre que el 9 de mayo del 2014, junto con otro grupo de personas, mató a balazos a José “Necho” Monsalve en las puertas del gremio de la Uocra, en pleno centro de Neuquén, por lo que fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión.

¿Y quién llevó a O.M.P. al juicio para que cuente esta defraudación? El mismísimo Alfredo Cury, cuya estrategia de defensa -propia y de Ricardo Soiza- resulta difícil de desentrañar.

El contacto con Desarrollo Social

El testigo dijo que conoció a Cury en 2019 a través de Víctor Carcar, mandamás de la Uocra. «Yo estaba en la Unidad 11, pabellón 5, condenado por homicidio», relató O.M.P. ante una sala en impresionante silencio.

«Me había quedado sin abogado porque Carcar no me lo podía pagar, y tengo una hermana que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social» además de militar en el Movimiento Popular Neuquino, continuó.

«Ricardo me pasó el abogado. Era como que usted (refiriéndose a Cury) podía atender a cualquiera del Movimiento. Tuvimos decenas de audiencias, la última en 2019. Los honorarios los pagaba el gobierno que estaba entonces», dijo O.M.P.

¿MPN o gobierno?

Cury le preguntó: «¿alguna vez me entregaste plata? ¿Alguna vez te pedí plata?». A lo que el testigo respondió que no, porque «Soiza me facilitó el abogado».

El fiscal jefe Pablo Vignaroli le hizo una sola pregunta:

-¿El abogado quién se lo pagaba, el MPN o el gobierno?.

–El gobierno que estaba en ese momento -respondió O.M.P.